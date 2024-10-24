Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающего Челси признали лучшим легионером прошлого сезона в его стране
23-летний нападающий занял первое место в голосовании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающего "Челси" Николя Джексона признали лучшим сенегальским игроком в сезоне 2023/24 среди тех, кто играет за рубежом.
В голосовании Джексон получил 203 голоса, заняв первое место. На втором месте оказался защитник саудовского "Аль-Хиляля" Калиду Кулибали, получив 167 голосов, а третьим стал Шериф Ндиай, играющий за сербскую "Црвену Звезду" — 47 голосов.
Напомним, что в прошлом сезоне Николя Джексон забил 17 голов и отдал 6 результативных передач в 44 матчах за "Челси" во всех турнирах. В текущем сезоне 23-летний Джексон забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 8 матчах за "синих" в АПЛ.
Популярное сейчас
- Ворскла официально получила нового-старого тренера
- Менеджер Усика выразил искренние соболезнования Фьюри в связи с трагедией в семье
- Пьянич: Надеюсь, ФИФА завтра же вернет Россию на международные соревнования
- Зинченко: Я выиграл два титула АПЛ, играя на контракте футболиста академии
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО