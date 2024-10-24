Нападающего Челси признали лучшим легионером прошлого сезона в его стране

Нападающего "Челси" Николя Джексона признали лучшим сенегальским игроком в сезоне 2023/24 среди тех, кто играет за рубежом.

В голосовании Джексон получил 203 голоса, заняв первое место. На втором месте оказался защитник саудовского "Аль-Хиляля" Калиду Кулибали, получив 167 голосов, а третьим стал Шериф Ндиай, играющий за сербскую "Црвену Звезду" — 47 голосов.

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Напомним, что в прошлом сезоне Николя Джексон забил 17 голов и отдал 6 результативных передач в 44 матчах за "Челси" во всех турнирах. В текущем сезоне 23-летний Джексон забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 8 матчах за "синих" в АПЛ.