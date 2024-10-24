Клубы АПЛ заинтересованы в трансфере талантливого вингера Реала

"Арсенал" и "Ливерпуль" заинтересованы в трансфере талантливого 19-летнего вингера мадридского "Реала" Арды Гюлера, который имеет ограниченное игровое время в составе "сливочных".

Сообщается, что в последнее время именно "Арсенал" и "Ливерпуль" следили за 19-летним нападающим. Еще летом было понятно, что "Реал" хочет оставить Арду Гюлера в команде, несмотря на интерес со стороны других клубов. На данный момент игрок больше не является неприкосновенным в команде Анчелотти.

"Ливерпуль" остается в поисках замены для Мохамеда Салаха на случай, если египтянин все же покинет команду по завершении сезона. "Арсенал" заинтересован в атакующем игроке, который может стать подменой для Букайо Сака и может сыграть в центре.

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19-летний Арда Гюлер остается игроком на перспективу, который еще может получить свой шанс в Мадриде. Бывший вингер "Фенербахче" может вернуться в турецкий клуб уже зимой, если его ситуация никак не изменится.

Добавим, что в этом сезоне Гюлер сыграл 292 минуты за "Реал Мадрид", выйдя на поле в 11 матчах во всех турнирах.