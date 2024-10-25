Вест Хэм зимой хочет приобрести защитника Челси

Имя Бена Чилвелла все чаще появляется в новостях зарубежных медиа. К 27-летнему игроку приковано немалое внимание со стороны различных клубов, поскольку он не входит в планы Энцо Марески и не попадает в первую команду.

Как сообщает Football Insider, "Вест Хэм" зимой хочет приобрести левого защитника "синих". "Молотобойцы" могут обеспечить Бену Чилвеллу регулярную практику и в то же время ему не придется переезжать из Лондона. Впрочем, Хулену Лопетеги придется выдержать немалую конкуренцию за этого футболиста, поскольку на него претендуют многие клубы Европы.

Добавим, что в этом сезоне Бен Чилвелл провел лишь один матч во всех турнирах. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.