Ливерпуль не сможет рассчитывать на одного из нападающих в матче против Арсенала

Форвард "Ливерпуля" Диогу Жота не сможет принять участие в поединке английской Премьер-лиги против "Арсенала", который состоится 27 октября. Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Арне Слот.

Также нидерландский специалист ответил на вопрос о состоянии вингера Федерико Кьезы и защитника Конора Брэдли.

"Они чувствуют себя хорошо, но только если дело не доходит до игры за нас в выходные. Федерико может тренироваться в выходные. Диого — определенно нет. Конор... посмотрим, сможет ли он быть с нами завтра", - сказал Слот.

Таким образом, Жота продолжит восстанавливаться после травмы ребра, которую он получил в игре с "Челси" в прошлые выходные.

На счету португальца четыре забитых мяча и два ассиста в 10 матчах во всех турнирах в этом сезоне.