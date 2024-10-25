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Ливерпуль не сможет рассчитывать на одного из нападающих в матче против Арсенала
Ещё не готов
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Ливерпуля" Диогу Жота не сможет принять участие в поединке английской Премьер-лиги против "Арсенала", который состоится 27 октября. Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Арне Слот.
Также нидерландский специалист ответил на вопрос о состоянии вингера Федерико Кьезы и защитника Конора Брэдли.
"Они чувствуют себя хорошо, но только если дело не доходит до игры за нас в выходные. Федерико может тренироваться в выходные. Диого — определенно нет. Конор... посмотрим, сможет ли он быть с нами завтра", - сказал Слот.
Таким образом, Жота продолжит восстанавливаться после травмы ребра, которую он получил в игре с "Челси" в прошлые выходные.
На счету португальца четыре забитых мяча и два ассиста в 10 матчах во всех турнирах в этом сезоне.
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