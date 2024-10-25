  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль не сможет рассчитывать на одного из нападающих в матче против Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль не сможет рассчитывать на одного из нападающих в матче против Арсенала

Англия

Ещё не готов

Ливерпуль не сможет рассчитывать на одного из нападающих в матче против Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Ливерпуля" Диогу Жота не сможет принять участие в поединке английской Премьер-лиги против "Арсенала", который состоится 27 октября. Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Арне Слот.

Также нидерландский специалист ответил на вопрос о состоянии вингера Федерико Кьезы и защитника Конора Брэдли.

"Они чувствуют себя хорошо, но только если дело не доходит до игры за нас в выходные. Федерико может тренироваться в выходные. Диого — определенно нет. Конор... посмотрим, сможет ли он быть с нами завтра", - сказал Слот.

Таким образом, Жота продолжит восстанавливаться после травмы ребра, которую он получил в игре с "Челси" в прошлые выходные.

На счету португальца четыре забитых мяча и два ассиста в 10 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм зимой хочет приобрести защитника Челси
yellow-arrow
Вингер Манчестер Юнайтед получил травму во время поединка с Фенербахче
yellow-arrow
"Не хочу делать прогнозы, но...". Мудрик прокомментировал свое успешное выступление в Лиге конференций
Арсенал (Лондон) Ливерпуль травма Диогу Жота
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости