Тренер Манчестер Сити рассказал, сыграют ли Де Брюйне и Уокер в матче против Саутгемптона

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о состоянии здоровья Кевина де Брюйне и Кайла Уокера.

"С Кевином все еще ничего не понятно. Я не знаю точную дату его возвращения. Конечно, я предпочитаю иметь весь состав с таким количеством игр. Но есть что есть. Надеюсь, он скоро вернется".