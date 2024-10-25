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Тренер Манчестер Сити рассказал, сыграют ли Де Брюйне и Уокер в матче против Саутгемптона
С Кевином все еще ничего не понятно (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о состоянии здоровья Кевина де Брюйне и Кайла Уокера.
"С Кевином все еще ничего не понятно. Я не знаю точную дату его возвращения. Конечно, я предпочитаю иметь весь состав с таким количеством игр. Но есть что есть. Надеюсь, он скоро вернется".
"Кайл тоже не сыграет в эту субботу", - добавил тренер.
Добавим, что матч "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" состоится 26 октября в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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