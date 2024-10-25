Астон Вилла – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После идеального результата в Лиге Чемпионов после первых трех туров "вилланы" возвращаются к своим делам в АПЛ. Даже там у них пока все в порядке, они ведь идут в топ-4.

Соперником будет "Борнмут", который только обыграл "Арсенал" и в отличном настроении приедет в Бирмингем.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 26 октября.

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