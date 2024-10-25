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Астон Вилла – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Унаи Эмери надеется закрепиться в топ-4
Getty Images / Global Images Ukraine
После идеального результата в Лиге Чемпионов после первых трех туров "вилланы" возвращаются к своим делам в АПЛ. Даже там у них пока все в порядке, они ведь идут в топ-4.
Соперником будет "Борнмут", который только обыграл "Арсенал" и в отличном настроении приедет в Бирмингем.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 26 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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