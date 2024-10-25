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Астон Вилла – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери надеется закрепиться в топ-4

Астон Вилла – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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После идеального результата в Лиге Чемпионов после первых трех туров "вилланы" возвращаются к своим делам в АПЛ. Даже там у них пока все в порядке, они ведь идут в топ-4.

Соперником будет "Борнмут", который только обыграл "Арсенал" и в отличном настроении приедет в Бирмингем.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 26 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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