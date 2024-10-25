Франк - о своем будущем в Брентфорде: Не могу сказать, что я останусь здесь навсегда

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк высказался о своем будущем в команде.

"Прежде всего, я очень, очень счастлив здесь. Это фантастический клуб с фантастическими игроками, персоналом и владельцами, но кто знает, что произойдет в будущем? Не могу сказать, что я останусь здесь навсегда, потому что жизнь меняется, все меняется - возможно, меня выгонят. Я не могу этого контролировать.

С другой стороны, я могу проснуться однажды утром и подумать, что мне нужен новый вызов, или я перееду обратно в Данию. Но это не имеет значения, у меня завтра игра против "Ипсвича", в которой мы должны сделать все возможное, чтобы победить", - сказал тренер.