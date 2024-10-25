Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Франк - о своем будущем в Брентфорде: Не могу сказать, что я останусь здесь навсегда
Специалист выступил на пресс-конференции накануне матча против Ипсвича
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк высказался о своем будущем в команде.
"Прежде всего, я очень, очень счастлив здесь. Это фантастический клуб с фантастическими игроками, персоналом и владельцами, но кто знает, что произойдет в будущем? Не могу сказать, что я останусь здесь навсегда, потому что жизнь меняется, все меняется - возможно, меня выгонят. Я не могу этого контролировать.
С другой стороны, я могу проснуться однажды утром и подумать, что мне нужен новый вызов, или я перееду обратно в Данию. Но это не имеет значения, у меня завтра игра против "Ипсвича", в которой мы должны сделать все возможное, чтобы победить", - сказал тренер.
Франк уже шесть лет возглавляет "Брентфорд" и именно под его руководством они попали в Премьер-лигу 2021/22.
Добавим, что матч "Брентфорд" - "Ипсвич" состоится 26 октября в 17:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Усик отреагировал на обещание Фьюри завершить бой нокаутом
- Усик обратился с посланием к кандидату в президенты США
- Шольц выступил против первого пункта Плана победы Зеленского
- Неделя топ-матчей: Динамо – Шахтер, Реал – Барса и не только. Расписание футбола на 21 – 27 октября
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО