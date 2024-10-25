Манчестер Сити – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Кроме того, что подопечные Рассела Мартина периодически могут показать неплохую игру в атаке, в этой команде трудно выделить еще что-нибудь положительное. Поражения почти в каждом матче, пропущены голы и просто неготовность к борьбе "святых" в АПЛ.

Теперь они едут в гости к чемпиону и вряд ли стоит рассчитывать на то, что в этой игре все изменится, и они станут на победный путь.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 26 октября.

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1.15 10.50 27.00 Узнать больше

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