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Манчестер Сити – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Похоже, что кризис команды Мартина затянется

Манчестер Сити – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Кроме того, что подопечные Рассела Мартина периодически могут показать неплохую игру в атаке, в этой команде трудно выделить еще что-нибудь положительное. Поражения почти в каждом матче, пропущены голы и просто неготовность к борьбе "святых" в АПЛ.

Теперь они едут в гости к чемпиону и вряд ли стоит рассчитывать на то, что в этой игре все изменится, и они станут на победный путь.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 26 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Саутгемптон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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