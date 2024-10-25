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"У них очень хорошая физическая подготовка". Мареска высказался о соперниках Челси в 9-м туре АПЛ

Англия

Энцо рассказал о Ньюкасле

"У них очень хорошая физическая подготовка". Мареска высказался о соперниках Челси в 9-м туре АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Энцо Мареска, наставник "Челси", высказался о предстоящем матче против "Ньюкасла" в рамках 9-го тура Премьер-Лиги.

"У них очень хорошая физическая подготовка. Возможно, им немного не повезло в последней игре против "Брайтона", но я думаю, что они заслуживают дополнительных очков.

Мне очень нравится "Ньюкасл", и сейчас у команды есть шанс добиться успеха", - сказал специалист.

Напомним, что 27 октября в 16:00 по Киеву состоится матч "Челси" - "Ньюкасл".

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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