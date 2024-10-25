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"У них очень хорошая физическая подготовка". Мареска высказался о соперниках Челси в 9-м туре АПЛ
Энцо рассказал о Ньюкасле
Getty Images / Global Images Ukraine
Энцо Мареска, наставник "Челси", высказался о предстоящем матче против "Ньюкасла" в рамках 9-го тура Премьер-Лиги.
"У них очень хорошая физическая подготовка. Возможно, им немного не повезло в последней игре против "Брайтона", но я думаю, что они заслуживают дополнительных очков.
Мне очень нравится "Ньюкасл", и сейчас у команды есть шанс добиться успеха", - сказал специалист.
Напомним, что 27 октября в 16:00 по Киеву состоится матч "Челси" - "Ньюкасл".
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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