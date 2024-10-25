"У них очень хорошая физическая подготовка". Мареска высказался о соперниках Челси в 9-м туре АПЛ

Энцо Мареска, наставник "Челси", высказался о предстоящем матче против "Ньюкасла" в рамках 9-го тура Премьер-Лиги.

"У них очень хорошая физическая подготовка. Возможно, им немного не повезло в последней игре против "Брайтона", но я думаю, что они заслуживают дополнительных очков.

Мне очень нравится "Ньюкасл", и сейчас у команды есть шанс добиться успеха", - сказал специалист.