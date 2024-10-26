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Манчестер Сити – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Вторая легкая прогулка для Гвардиолы за неделю
Getty Images / Global Images Ukraine
Посреди недели "горожане" практически не заметили сопротивления со стороны пражской "Спарты", а теперь возвращаются в АПЛ и там матч против одного из главных аутсайдеров сезона, проигравшего 7 из 8 первых матчей.
Идеальный момент для того, чтобы отточить новый план без Родри и подготовить команду к реально тяжелым противостояниям. Здесь мы вряд ли увидим какую-нибудь борьбу.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 26 октября.
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Английская Премьер-лига. 9-й тур.
26 октября. 17:00. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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