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Манчестер Сити – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Вторая легкая прогулка для Гвардиолы за неделю

Манчестер Сити – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Посреди недели "горожане" практически не заметили сопротивления со стороны пражской "Спарты", а теперь возвращаются в АПЛ и там матч против одного из главных аутсайдеров сезона, проигравшего 7 из 8 первых матчей.

Идеальный момент для того, чтобы отточить новый план без Родри и подготовить команду к реально тяжелым противостояниям. Здесь мы вряд ли увидим какую-нибудь борьбу.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 26 октября.

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Английская Премьер-лига. 9-й тур.

26 октября. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Саутгемптон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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