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После 12 лет работы. Директор по поиску и подбору персонала Ливерпуля уходит из клуба

Англия

Помог клубу выигрывать трофеи

После 12 лет работы. Директор по поиску и подбору персонала Ливерпуля уходит из клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор по поиску и подбору персонала "Ливерпуля" Дэйв Феллоуз уходит из клуба.

По словам официального сайта, Феллоуз хотел уйти с должности вместе с экс-тренером команды Юргеном Клоппом. Но отложил своё решение и остался на посту, чтобы помочь с переходом к новому футбольному руководству, прежде чем уйти.

Феллоуз поблагодарил руководство "Ливерпуля".

Для меня было большой честью работать в этом невероятном футбольном клубе. Фантастические люди, начиная с болельщиков, делают его таким особенным. Я очень благодарен за возможность работать с таким количеством талантливых игроков и коллег в прошлом и настоящем, которые теперь стали моими друзьями.

Руководство здесь — мирового уровня. Я не сомневаюсь, что они продолжат процветать. Их поддерживают замечательные люди из многих отделов, с которыми мне будет не хватать работы, но с которыми я продолжу поддерживать связь , — сказал Фэллоуз.

Генеральный директор FSG (компания владелец "Ливерпуля", - прим.ред) Майкл Эдвардс поблагодарил Фэллоуза и сказал, что такого специалиста им будет не хватать.

Дэйв был надёжным коллегой на протяжении более 10 лет и близким другом на протяжении двух десятилетий.

Я уважаю его решение и желаю ему только успехов во всём, что он будет делать дальше. Он и его семья всегда будут желанными гостями в нашем клубе после того, какой вклад он внёс. Нам будет его не хватать, - сказал Эдвардс.

Фэллоуз останется в "Ливерпуле" до конца года.

Фэллоуз присоединился к "Ливерпулю" в 2012 году. Ранее специалист работал в английских клубах таких как "Манчестер Сити", "Ньюкасл Юнайтед" и "Болтон Уондерерс". Благодаря его работе клуб выигрывал трофеи как в Англии, так в Европе и мире.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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