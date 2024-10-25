Артета высказался о состоянии здоровья лидера Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о состоянии здоровья правого вингера команды Букайо Саки.

"Успеет ли Сака восстановиться к игре против "Ливерпуля"? Трудно сказать. Он уже работает на поле, но это легкие тренировки. Будет ли он готов к воскресенью - сложно сказать. У нас еще есть один день. Посмотрим", - сказал тренер.