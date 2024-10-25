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Артета высказался о состоянии здоровья лидера Арсенала

Англия
Обновлено

Он уже работает на поле, но это легкие тренировки (с)

Артета высказался о состоянии здоровья лидера Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о состоянии здоровья правого вингера команды Букайо Саки.

"Успеет ли Сака восстановиться к игре против "Ливерпуля"? Трудно сказать. Он уже работает на поле, но это легкие тренировки. Будет ли он готов к воскресенью - сложно сказать. У нас еще есть один день. Посмотрим", - сказал тренер.

Сака получил травму подколенного сухожилия во время матчей за сборную Англии.

Добавим, что матч "Арсенал" - "Ливерпуль" состоится 27 октября в 18:30 по Киеву.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Букайо Сака
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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