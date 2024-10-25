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Артета высказался о состоянии здоровья лидера Арсенала
Он уже работает на поле, но это легкие тренировки (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о состоянии здоровья правого вингера команды Букайо Саки.
"Успеет ли Сака восстановиться к игре против "Ливерпуля"? Трудно сказать. Он уже работает на поле, но это легкие тренировки. Будет ли он готов к воскресенью - сложно сказать. У нас еще есть один день. Посмотрим", - сказал тренер.
Сака получил травму подколенного сухожилия во время матчей за сборную Англии.
Добавим, что матч "Арсенал" - "Ливерпуль" состоится 27 октября в 18:30 по Киеву.
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