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Ливерпуль заинтересовался игроком с ТОП-клуба Германии
Игрок также заинтересован в переходе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Ливерпуль" заинтересовался игроком с ТОП-клуба Германии.
Центральный нападающий "Айнтрахта" и сборной Египта Омар Мармуш попал в сферу интересов "Ливерпуля". По словам журналиста Sky Germany, Флориана Плеттенберга, интерес реален и клуб связывался с окружением игрока.
Ливерпуль действительно серьезный вариант. Интерес реален, и уже был контакт между лагерем игрока и Ливерпулем. В Айнтрахте знают об этом, - написал журналист.
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По словам Плеттенберга, Мармуш мечтает о переходе в Премьер-лигу и сразу же согласился бы присоединиться к "Ливерпулю". Немецкий клуб потребует за нападающего 50 – 60 млн евро.
В этом сезоне, Омар Мармуш сыграл в 11 играх за "Айнтрахт" во всех турнирах. На его счету 10 голов и 7 голевых передач.
Мармушу 25 лет, постоянный игрок стартового состава немецкого клуба. TransferMarkt оценивает игрока в 40 млн евро.
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