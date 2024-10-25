Английский "Ливерпуль" заинтересовался игроком с ТОП-клуба Германии.

Центральный нападающий "Айнтрахта" и сборной Египта Омар Мармуш попал в сферу интересов "Ливерпуля". По словам журналиста Sky Germany, Флориана Плеттенберга, интерес реален и клуб связывался с окружением игрока.

Ливерпуль действительно серьезный вариант. Интерес реален, и уже был контакт между лагерем игрока и Ливерпулем. В Айнтрахте знают об этом, - написал журналист.

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По словам Плеттенберга, Мармуш мечтает о переходе в Премьер-лигу и сразу же согласился бы присоединиться к "Ливерпулю". Немецкий клуб потребует за нападающего 50 – 60 млн евро.

В этом сезоне, Омар Мармуш сыграл в 11 играх за "Айнтрахт" во всех турнирах. На его счету 10 голов и 7 голевых передач.

Мармушу 25 лет, постоянный игрок стартового состава немецкого клуба. TransferMarkt оценивает игрока в 40 млн евро.