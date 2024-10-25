  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль заинтересовался игроком с ТОП-клуба Германии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль заинтересовался игроком с ТОП-клуба Германии

Англия

Игрок также заинтересован в переходе

Ливерпуль заинтересовался игроком с ТОП-клуба Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Ливерпуль" заинтересовался игроком с ТОП-клуба Германии.

Центральный нападающий "Айнтрахта" и сборной Египта Омар Мармуш попал в сферу интересов "Ливерпуля". По словам журналиста Sky Germany, Флориана Плеттенберга, интерес реален и клуб связывался с окружением игрока.

Ливерпуль действительно серьезный вариант. Интерес реален, и уже был контакт между лагерем игрока и Ливерпулем. В Айнтрахте знают об этом, - написал журналист.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По словам Плеттенберга, Мармуш мечтает о переходе в Премьер-лигу и сразу же согласился бы присоединиться к "Ливерпулю". Немецкий клуб потребует за нападающего 50 – 60 млн евро.

В этом сезоне, Омар Мармуш сыграл в 11 играх за "Айнтрахт" во всех турнирах. На его счету 10 голов и 7 голевых передач.

Мармушу 25 лет, постоянный игрок стартового состава немецкого клуба. TransferMarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Фейковые новости. Форвард МЮ не планирует возвращаться в Серию А
yellow-arrow
Артета высказался о состоянии здоровья лидера Арсенала
yellow-arrow
После 12 лет работы. Директор по поиску и подбору персонала Ливерпуля уходит из клуба
Ливерпуль Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Омар Мармуш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости