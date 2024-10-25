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Фейковые новости. Форвард МЮ не планирует возвращаться в Серию А
Об этом сообщил Флориан Плеттенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзе не планирует покидать английский клуб.
Недавние слухи о возможном переходе нидерландского форварда в Серию А оказались фейковыми. Журналист Флориан Плеттенберг опроверг информацию о желании Зиркзе покинуть "Манчестер Юнайтед" в январское трансферное окно.
Футболист верит в свои силы и видит себя в основном составе "красных дьяволов".
"МЮ" приобрел игрока летом 2024 года из "Болоньи" за 42,5 млн евро. В этом сезоне Джошуа Зиркзе провел 12 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
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