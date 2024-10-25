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Манчестер Юнайтед общался с окружением звезды Баварии

Англия
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За игроком также следит Реал

Манчестер Юнайтед общался с окружением звезды Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" общался с окружением звезды "Баварии".

Альфонсо Дэвис привлёк внимание английского клуба и "Манчестер Юнайтед" несколько дней собирал по нему расширенную информацию.

По словам журналиста Sky Germany, 23-летний игрок был бы желанным трансфером клуба на проблемную позицию левого защитника.

Плеттенберг сообщил, что английский клуб общался с окружением игрока.

В последние месяцы "Манчестер Юнайтед" уже проводил неофициальное расследование в лагере игрока, - написал журналист Sky Germany.

"Бавария" не ведёт переговоров с защитником и он может уйти летом свободным агентом. За ним пристально следят "Реал Мадрид" и "Барселона". Мадридцы – фавориты на получение игрока.

В сезоне 2024/25 Дэвис сыграл за "Баварию" 10 игр во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу. TransferMarkt оценивает игрока в 50 млн евро.

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Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Альфонсо Дэвис
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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