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Стало известно, какой клуб пострадал больше всего от решений VAR в АПЛ

Англия
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Вулверхэмптон больше всего пострадал от решений VAR

Стало известно, какой клуб пострадал больше всего от решений VAR в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

С момента своего введения система VAR существенно повлияла на Премьер-лигу.

Как выяснило Sky Sports Premier League, больше всего от решений VAR пострадал "Вулверхэмптон". Благодаря видеопросмотру арбитры отменили 13 голов "Волков". Это значительно больше, чем у ближайших преследователей: "Норвича" и "Лидса", у которых было отменено по 6 голов.

Кроме того, "Фулхэм" стал фаворитом VAR: 11 голов клуба засчитали.

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