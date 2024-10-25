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Стало известно, какой клуб пострадал больше всего от решений VAR в АПЛ
Вулверхэмптон больше всего пострадал от решений VAR
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С момента своего введения система VAR существенно повлияла на Премьер-лигу.
Как выяснило Sky Sports Premier League, больше всего от решений VAR пострадал "Вулверхэмптон". Благодаря видеопросмотру арбитры отменили 13 голов "Волков". Это значительно больше, чем у ближайших преследователей: "Норвича" и "Лидса", у которых было отменено по 6 голов.
Кроме того, "Фулхэм" стал фаворитом VAR: 11 голов клуба засчитали.
Analysis has revealed Wolves have had 13 goals chalked off due to overturned decisions by VAR, more than double the next-highest team across the last five seasons... ???????? pic.twitter.com/BVQRsubbBN— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 25, 2024
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