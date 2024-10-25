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АПЛ. Лестер Сити – Ноттингем Форест 1:3. Крис Вуд снова в огне

Англия
Обновлено

Новозеландец оформил дубль

АПЛ. Лестер Сити – Ноттингем Форест 1:3. Крис Вуд снова в огне

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, девятый тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

В прошлом сезоне "Ноттингем Форест" лишь в конце спасся от вылета в Чемпионшип. В этом же сезоне "лесники" проиграли лишь один матч, а теперь поднялись вплотную к вершине турнирной таблицы. И один из залогов этого результата – нападающий Крис Вуд, который за последние пять матчей АПЛ – включая сегодняшний – забил пять голов. Именно он следует после Холанда в таблице бомбардиров.

До этого поединка в активе “Лестера” было две победы подряд. Команда выбралась со дна турнирной таблицы и могла продолжать движение вверх. Но пропустила уже на 16-й минуте.

Матч начался со стандартов, или, скорее стоит сказать, многочисленных попыток команд обострить. А оказалось, что достаточно ошибок от оппонента. Буонанотте потерял мяч на своей части поля, а Джастин выбил мяч на Йейтса, который из-за пределов штрафной пробил в левый угол. Первый гол в сезоне для полузащитника.

Далее у Лестера был еще один неудачный угловой, а на 23 минуте за дело взялся ветеран. Варди отлично открылся под прострел и в касание его замкнул. Во втором матче подряд забивает 37-летний форвард.

“Лестер” больше контролировал мяч, но обе команды обостряли практически одинаково: не делали этого. По крайней мере, до перерыва. Дальше за дело взялся ветеран гостей.

Второй гол в ворота "лысов" снова начался с потери мяча на своей части поля. Быстрая контратака довела мяч до Вуда, который на 12-13 метрах развернулся и пробил под правую штангу. А на 60 минуте 32-летний новозеландец снова выполнил действия, которые должен совершить нападающий. До конца сразился за мяч с двумя оппонентами после долгого заброса от партнера и головой перекинул голкипера.

Включая сборную Вуд забил в пятом подряд матче. Дальше следует "Вест Хэм". Сможет ли нападающий продолжить серию?

По сути, игра была завершена. "Лестер" так и не пробил в створ ворот после этого хотя бы один раз. Более того, даже не обострил с потенциальной опасностью. Можно вспомнить разве только резкие моменты "Ноттингема", который после перерыва контролировал игру, пока "Лестер" просто дальше контролировал мяч.

"Ноттингем" поднялся на пятое место в АПЛ. До лидера “Ливерпуля”, которого подопечные Эшпирита Санту обыграли, всего пять очков. Да, да, 18 команд еще не провели матч этого тура, но сам текущий факт пребывания "лесников" так высоко – это весомый скачок вверх.

"Лестер Сити" – "Ноттингем Форест" 1:3

Голы: Варди 23 – Йейтс 16, Вуд 47, 60

"Лестер Сити": Хермансен – Перейра (Эль-Ханнус 68), Фас, Околи, Джастин – Ндиди (Сумаре 74), Винкс – Фатаву, Буонанотте, Мавидиди (Аю 68) – Варди

"Ноттингем Форест": Селс – Айна, Миленкович, Мурилло, Морено (Морату 72) – Йейтс, Домингес – Эланга (Жота Силва 76), Андерсон (Уильямс 72), Хадсон-Одой (Соса 76) – Вуд (Авонии 81)

Предупреждения: Перейра 35, Мавидиди 47, Винкс 58, Аю 88, Сумаре 90+4 – Морено 41, Домингес 78

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