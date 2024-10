АПЛ. Лестер Сити – Ноттингем Форест 1:3. Крис Вуд снова в огне

Английская Премьер-лига, девятый тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

В прошлом сезоне "Ноттингем Форест" лишь в конце спасся от вылета в Чемпионшип. В этом же сезоне "лесники" проиграли лишь один матч, а теперь поднялись вплотную к вершине турнирной таблицы. И один из залогов этого результата – нападающий Крис Вуд, который за последние пять матчей АПЛ – включая сегодняшний – забил пять голов. Именно он следует после Холанда в таблице бомбардиров.

До этого поединка в активе “Лестера” было две победы подряд. Команда выбралась со дна турнирной таблицы и могла продолжать движение вверх. Но пропустила уже на 16-й минуте.

Матч начался со стандартов, или, скорее стоит сказать, многочисленных попыток команд обострить. А оказалось, что достаточно ошибок от оппонента. Буонанотте потерял мяч на своей части поля, а Джастин выбил мяч на Йейтса, который из-за пределов штрафной пробил в левый угол. Первый гол в сезоне для полузащитника.

Далее у Лестера был еще один неудачный угловой, а на 23 минуте за дело взялся ветеран. Варди отлично открылся под прострел и в касание его замкнул. Во втором матче подряд забивает 37-летний форвард.

“Лестер” больше контролировал мяч, но обе команды обостряли практически одинаково: не делали этого. По крайней мере, до перерыва. Дальше за дело взялся ветеран гостей.

Второй гол в ворота "лысов" снова начался с потери мяча на своей части поля. Быстрая контратака довела мяч до Вуда, который на 12-13 метрах развернулся и пробил под правую штангу. А на 60 минуте 32-летний новозеландец снова выполнил действия, которые должен совершить нападающий. До конца сразился за мяч с двумя оппонентами после долгого заброса от партнера и головой перекинул голкипера.

Another one! ✌️



