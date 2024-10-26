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Эвертон заинтересован в Давиде Анчелотти - источник

Англия
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Но речь не о Карло

Эвертон заинтересован в Давиде Анчелотти - источник

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанское издание AS сообщает, что "Эвертон" рассматривает Давиде Анчелотти как кандидата на пост главного тренера команды. Напомним, коуч является сыном наставника "Реала" Карло Анчелотти.

Руководство клуба занимается этим вопросом, учитывая неудовлетворительные результаты команды под руководством Шона Дайча.

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Давиде Анчелотти уже работал в "Эвертоне" помощником главного тренера. Сейчас он помогает отцу в "Реале".

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Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль) Давиде Анчелотти
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Источник:
as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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