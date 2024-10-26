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Эвертон заинтересован в Давиде Анчелотти - источник
Но речь не о Карло
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанское издание AS сообщает, что "Эвертон" рассматривает Давиде Анчелотти как кандидата на пост главного тренера команды. Напомним, коуч является сыном наставника "Реала" Карло Анчелотти.
Руководство клуба занимается этим вопросом, учитывая неудовлетворительные результаты команды под руководством Шона Дайча.
Давиде Анчелотти уже работал в "Эвертоне" помощником главного тренера. Сейчас он помогает отцу в "Реале".
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Источник:as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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