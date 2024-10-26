Арне Слот: Если вы хотите выиграть АПЛ, нужно выиграть несколько из пяти-семи очень сложных выездных матчей

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своим мнением о том, что нужно сделать для успешной борьбы за чемпионский титул в АПЛ:

"По итогам прошлого сезона "Арсенал" и "Ливерпуль" разделили семь очков. Домашняя игра закончилась со счетом 1:1, а на выезде "Арсенал" выиграл. Если бы мы могли изменить результат выездного матча, а мы не можем, на победу "Ливерпуля", то разница между командами составила бы одно очко. Вот почему, если вы играете с вашим конкурентом, эти игры жизненно важны, как и другие, но, возможно, эти немного больше.

Слишком просто сказать: "Если бы мы выиграли эти игры, турнирная таблица была бы другой". Чтобы выиграть эти игры, самые трудные игры, вам нужно определенное качество. Если вы обладаете этим качеством, то можете бороться за чемпионство. Если вы хотите выиграть лигу, вам нужно много, много очков, и время от времени вы должны выигрывать на выезде у топовых команд.

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Я помню первый год, когда Пеп Гвардиола возглавил "Манчестер Сити", они почти не выиграли ни одной игры на выезде. На второй год был первый матч против "Челси" на выезде, когда Кевин Де Брюйне забил индивидуальный гол, и они впервые выиграли большую выездную игру. Так что если вы хотите выиграть эту лигу, независимо от того, кто это будет, вам нужно выиграть несколько из пяти, шести, семи очень сложных выездных матчей. Это игры с "Ньюкаслом", "Челси", "Астон Виллой", "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".