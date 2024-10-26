  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арне Слот: Если вы хотите выиграть АПЛ, нужно выиграть несколько из пяти-семи очень сложных выездных матчей
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арне Слот: Если вы хотите выиграть АПЛ, нужно выиграть несколько из пяти-семи очень сложных выездных матчей

Англия

Вспомнил Гвардиолу и Ман Сити

Арне Слот: Если вы хотите выиграть АПЛ, нужно выиграть несколько из пяти-семи очень сложных выездных матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своим мнением о том, что нужно сделать для успешной борьбы за чемпионский титул в АПЛ:

"По итогам прошлого сезона "Арсенал" и "Ливерпуль" разделили семь очков. Домашняя игра закончилась со счетом 1:1, а на выезде "Арсенал" выиграл. Если бы мы могли изменить результат выездного матча, а мы не можем, на победу "Ливерпуля", то разница между командами составила бы одно очко. Вот почему, если вы играете с вашим конкурентом, эти игры жизненно важны, как и другие, но, возможно, эти немного больше.

Слишком просто сказать: "Если бы мы выиграли эти игры, турнирная таблица была бы другой". Чтобы выиграть эти игры, самые трудные игры, вам нужно определенное качество. Если вы обладаете этим качеством, то можете бороться за чемпионство. Если вы хотите выиграть лигу, вам нужно много, много очков, и время от времени вы должны выигрывать на выезде у топовых команд.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Я помню первый год, когда Пеп Гвардиола возглавил "Манчестер Сити", они почти не выиграли ни одной игры на выезде. На второй год был первый матч против "Челси" на выезде, когда Кевин Де Брюйне забил индивидуальный гол, и они впервые выиграли большую выездную игру. Так что если вы хотите выиграть эту лигу, независимо от того, кто это будет, вам нужно выиграть несколько из пяти, шести, семи очень сложных выездных матчей. Это игры с "Ньюкаслом", "Челси", "Астон Виллой", "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".

Напомним, сейчас "Ливерпуль" занимает первое место в АПЛ, у них в активе 21 балл после 8 матчей. Завтра "Ливерпуль" сыграет против "Арсенала". Игра начнется в 18:30.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Эвертон заинтересован в Давиде Анчелотти - источник
yellow-arrow
АПЛ. Лестер Сити – Ноттингем Форест 1:3. Крис Вуд снова в огне
Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
theguardian
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости