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Тен Хаг не принимает поражение в одном из матчей АПЛ
Игру нельзя принимать для оценивания команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не принимает поражение своей команды в одном из матчей АПЛ.
По словам голландского специалиста, матч против "Тоттенхэма" был проигрышным, потому что команда осталась вдесятером на поле. Эту игру Тен Хаг отказывается оценивать.
Я отрицаю игру против "Тоттенхэма", потому что мы были вдесятером в проигрышной позиции. Но после красная карточка была отменена. Так что я полностью проигнорировал ту игру, она не является оценкой команде, - заявил Тен Хаг.
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Тренер сказал, что "Манчестер Юнайтед" настраивается решительно на матчи
Принять это во внимание, потому что у нас не было тенденции к отскоку. Вы видите, что эта команда настроена решительно, она с характером. Команда показала борьбу, дух и желание выигрывать матчи, - заметил Тен Хаг.
В данный момент, "Манчестер Юнайтед" находится на 12 месте турнирной таблицы, набрав 11 баллов. Ближайший матч в АПЛ – против лондонского "Вест Хэма" на выезде.
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