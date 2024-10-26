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Тен Хаг не принимает поражение в одном из матчей АПЛ

Англия

Игру нельзя принимать для оценивания команды

Тен Хаг не принимает поражение в одном из матчей АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не принимает поражение своей команды в одном из матчей АПЛ.

По словам голландского специалиста, матч против "Тоттенхэма" был проигрышным, потому что команда осталась вдесятером на поле. Эту игру Тен Хаг отказывается оценивать.

Я отрицаю игру против "Тоттенхэма", потому что мы были вдесятером в проигрышной позиции. Но после красная карточка была отменена. Так что я полностью проигнорировал ту игру, она не является оценкой команде, - заявил Тен Хаг.

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Тренер сказал, что "Манчестер Юнайтед" настраивается решительно на матчи

Принять это во внимание, потому что у нас не было тенденции к отскоку. Вы видите, что эта команда настроена решительно, она с характером. Команда показала борьбу, дух и желание выигрывать матчи, - заметил Тен Хаг.

В данный момент, "Манчестер Юнайтед" находится на 12 месте турнирной таблицы, набрав 11 баллов. Ближайший матч в АПЛ – против лондонского "Вест Хэма" на выезде.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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