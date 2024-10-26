Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны зарплаты игроков Арсенала. Сколько получает Зинченко?
Украинец получают среднюю зарплату среди всех игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
В сети показали зарплату игроков лондонского "Арсенала".
Самый высокооплачиваемый игрок – арендованный у "Челси" Рахим Стерлинг. Он получает 325 тыс фунтов стерлингов в неделю. Зарплату игрока распределяют "Челси" и "Арсенал".
На втором месте – Кай Хаверц, получающий 280 тыс фунтова в неделю. Звезда "Арсенала" Букайо Сака получает 195 тыс фунтов.
Украинский защитник Александр Зинченко получает 150 тыс фунтов в неделю. Такая же зарплата у защитника Бена Вайта.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Вратарь Давид Райа зарабатывает 85 тыс фунтов, а второй вратарь Нето, арендованый из "Борнмута" - 50 тыс фунтов. Это наименьшая зарплата в клубе.
Полный рейтинг:
В данный момент, "Арсенал" занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 8 играх. Ближайший матч команда Артеты сыграет против "Ливерпуля" 27 октября в 18:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024
- Фьюри высказался о силе удара Усика
- Ничьи в УПЛ, книга о Шахтере и полиграф для двух украинских арбитров. Главные новости за 25 октября
- Челси сообщил своему игроку, что он не будет играть за клуб, пока не подпишет новый контракт
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Комментарии 2