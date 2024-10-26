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Стали известны зарплаты игроков Арсенала. Сколько получает Зинченко?

Англия
Обновлено

Украинец получают среднюю зарплату среди всех игроков

Стали известны зарплаты игроков Арсенала. Сколько получает Зинченко?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В сети показали зарплату игроков лондонского "Арсенала".

Самый высокооплачиваемый игрок – арендованный у "Челси" Рахим Стерлинг. Он получает 325 тыс фунтов стерлингов в неделю. Зарплату игрока распределяют "Челси" и "Арсенал".

На втором месте – Кай Хаверц, получающий 280 тыс фунтова в неделю. Звезда "Арсенала" Букайо Сака получает 195 тыс фунтов.

Украинский защитник Александр Зинченко получает 150 тыс фунтов в неделю. Такая же зарплата у защитника Бена Вайта.

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Вратарь Давид Райа зарабатывает 85 тыс фунтов, а второй вратарь Нето, арендованый из "Борнмута" - 50 тыс фунтов. Это наименьшая зарплата в клубе.

Полный рейтинг:

Стали известны зарплаты игроков Арсенала. Сколько получает Зинченко? - изображение 1

В данный момент, "Арсенал" занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 8 играх. Ближайший матч команда Артеты сыграет против "Ливерпуля" 27 октября в 18:30 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
26.10.2024 в 12:37
Цікаво скільки за рік... чи для співмірних цифр скоріше десятиліття заробляють місцеві хейтери Зінченко Так у Олександра пік форми мабуть пройдено, але чи багато в Україні футболістів які грають наразі краще?
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
26.10.2024 в 12:37
Цікаво скільки за рік... чи для співмірних цифр скоріше десятиліття заробляють місцеві хейтери Зінченко Так у Олександра пік форми мабуть пройдено, але чи багато в Україні футболістів які грають наразі краще?
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1
0
жека-киев (биг виладж)
26.10.2024 в 12:54
Помнож на 52. Це 7.8 лям, в євро 9.36, в доларах 10І це середня зп основи Арсенала без бонусів.Це 2-4 річний бюджет, клубів УПЛ, якшо не брати Шахтар, Динамо і Полісся
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