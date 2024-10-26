Стали известны зарплаты игроков Арсенала. Сколько получает Зинченко?

В сети показали зарплату игроков лондонского "Арсенала".

Самый высокооплачиваемый игрок – арендованный у "Челси" Рахим Стерлинг. Он получает 325 тыс фунтов стерлингов в неделю. Зарплату игрока распределяют "Челси" и "Арсенал".

На втором месте – Кай Хаверц, получающий 280 тыс фунтова в неделю. Звезда "Арсенала" Букайо Сака получает 195 тыс фунтов.

Украинский защитник Александр Зинченко получает 150 тыс фунтов в неделю. Такая же зарплата у защитника Бена Вайта.

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Вратарь Давид Райа зарабатывает 85 тыс фунтов, а второй вратарь Нето, арендованый из "Борнмута" - 50 тыс фунтов. Это наименьшая зарплата в клубе.

Полный рейтинг:

В данный момент, "Арсенал" занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 8 играх. Ближайший матч команда Артеты сыграет против "Ливерпуля" 27 октября в 18:30 по киевскому времени.