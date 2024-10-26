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Американский клуб заинтересовался звездой Манчестер Сити

Англия

Привлекательный вариант для футболиста

Американский клуб заинтересовался звездой Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский клуб заинтересовался подписанием звезды английского "Манчестер Сити".

По информации GiveMeSport, американский "Сан-Диего" провёл переговоры с окружением Кевина Де Брюйне, о возможном подписании контракта в будущем.

Источник сообщает, что MLS для бельгийского игрока привлекательнее Саудовской Аравии.

Переход в MLS или продление контракта с "Манчестер Сити" кажутся более вероятными вариантами. Это связано с тем, что Де Брюйне, как ожидается, будет рассматривать свой следующий шаг с точки зрения футбола и семьи, как это сделал Лионель Месси, когда выбрал "Интер Майами" вместо "Аль-Хиляля, - пишет сайт.

Три клуба из Саудовской Аравии интересовались подписанием игрока. Это "Аль-Наср" в котором играет Криштиану Роналду, "Аль-Кадис" и "Аль-Ахли", где играет бывший игрок "горожан" Рияд Марез.

Контракт Де Брюйне рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне полузащитник сыграл за "Манчестер Сити" 6 игр, в которых забил гол и отдал голевую передачу.

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Кевин Де Брюйне
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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