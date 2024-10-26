Английский "Манчестер Юнайтед" просил "Манчестер Сити" взять двух футболистов на церемонию вручения Золотого мяча.

По сообщениям Daily Mail, "Манчестер Юнайтед" хотел, чтобы Александер Гарначо и Коби Майну поехали в самолёте с игроками "горожан".

"Манчестер Сити" арендовали частный самолёт для полёта в Париж. "Юнайтед" спросил, найдётся ли место для своих двух игроков.

"Горожане" отказали, поскольку в самолёте все места заняты. У "Манчестер Сити" 8 номинантов на получение награды.

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На получение Золотого мяча претендуют игроки мужской команды Рубен Диас, Фил Фоден, Эрлинг Холанд и Родри. Также ещё 3 номинантки из женской команды "Сити"

За "Трофей Копа" лучшему игроку до 21 года номинированы бразильский нападающий "горожан" Савиньо. Претенденты на получение от "Манчестер Юнайтед" - Гарначо и Майну.

Церемония вручения Золотого мяча состоится 28 октября 2024 года.