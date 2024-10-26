  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед просил Манчестер Сити взять двух футболистов на церемонию вручения Золотого мяча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед просил Манчестер Сити взять двух футболистов на церемонию вручения Золотого мяча

Англия

В целях экономии

Манчестер Юнайтед просил Манчестер Сити взять двух футболистов на церемонию вручения Золотого мяча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" просил "Манчестер Сити" взять двух футболистов на церемонию вручения Золотого мяча.

По сообщениям Daily Mail, "Манчестер Юнайтед" хотел, чтобы Александер Гарначо и Коби Майну поехали в самолёте с игроками "горожан".

"Манчестер Сити" арендовали частный самолёт для полёта в Париж. "Юнайтед" спросил, найдётся ли место для своих двух игроков.

"Горожане" отказали, поскольку в самолёте все места заняты. У "Манчестер Сити" 8 номинантов на получение награды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На получение Золотого мяча претендуют игроки мужской команды Рубен Диас, Фил Фоден, Эрлинг Холанд и Родри. Также ещё 3 номинантки из женской команды "Сити"

За "Трофей Копа" лучшему игроку до 21 года номинированы бразильский нападающий "горожан" Савиньо. Претенденты на получение от "Манчестер Юнайтед" - Гарначо и Майну.

Церемония вручения Золотого мяча состоится 28 октября 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Американский клуб заинтересовался звездой Манчестер Сити
yellow-arrow
Стали известны зарплаты игроков Арсенала. Сколько получает Зинченко?
yellow-arrow
Тен Хаг не принимает поражение в одном из матчей АПЛ
Золотой мяч Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости