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Александр Зинченко поприкалывался над новичком клуба на разминке. Видео

Англия

Украинец - душа компании в Арсенале

Александр Зинченко поприкалывался над новичком клуба на разминке. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист сборной Украины Александр Зинченко поприкалывался над новичком клуба на разминке.

На видео видно, как защитник просит Стерлинга забрать у него мяч. Нападающий пытается, а украинец в этот момент ловко уворачивается. Александр показал свои умения ловить и удерживать мяч одной рукой.

В один момент Стерлингу удаётся выхватить мяч и это сопровождается погоней. Зинченко выхватил мяч и побежал в другую сторону.

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Далее Стерлинг и Зинченко поменялись ролями.

Момент тренировки попал на видео.

Футболисты также вместе выступали за "Манчестер Сити" до лета 2022 года. Тогда Александр Зинченко стал игроком "Арсенала" за 35 млн евро, а Рахим Стерлинг перебрался в "Челси" за 56 млн.

Сейчас Стерлинг выступает за "Арсенал" на правах аренды из "Челси". Он сыграл в 7 играх за клуб во всех турнирах и пока забил только один гол и отдал один ассист.

Александр Зинченко пока сыграл только в двух играх за "Арсенал". У защитника была травма берцовой кости.

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Рахим Стерлинг Александр Зинченко Арсенал
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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Владислав Прийменко
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