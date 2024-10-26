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Александр Зинченко поприкалывался над новичком клуба на разминке. Видео
Украинец - душа компании в Арсенале
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист сборной Украины Александр Зинченко поприкалывался над новичком клуба на разминке.
На видео видно, как защитник просит Стерлинга забрать у него мяч. Нападающий пытается, а украинец в этот момент ловко уворачивается. Александр показал свои умения ловить и удерживать мяч одной рукой.
В один момент Стерлингу удаётся выхватить мяч и это сопровождается погоней. Зинченко выхватил мяч и побежал в другую сторону.
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Далее Стерлинг и Зинченко поменялись ролями.
Момент тренировки попал на видео.
Commitment level ????— Arsenal (@Arsenal) October 26, 2024
Shot on Google Pixel ???? pic.twitter.com/Lbu8CPL1cy
Футболисты также вместе выступали за "Манчестер Сити" до лета 2022 года. Тогда Александр Зинченко стал игроком "Арсенала" за 35 млн евро, а Рахим Стерлинг перебрался в "Челси" за 56 млн.
Сейчас Стерлинг выступает за "Арсенал" на правах аренды из "Челси". Он сыграл в 7 играх за клуб во всех турнирах и пока забил только один гол и отдал один ассист.
Александр Зинченко пока сыграл только в двух играх за "Арсенал". У защитника была травма берцовой кости.
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