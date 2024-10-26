Арсенал – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.10.2024

Английская Премьер-лига, девятый тур

27 октября, 18:30. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Встреча "Арсенала" и "Ливерпуля" – главная в текущем туре. Более того, ее результат напрямую может повлиять на результаты чемпионской борьбы. Уже сейчас выделились три главных претендента (еще, конечно, "Манчестер Сити"). Где-то там также подкрадываются и "Астон Вилла", "Челси" и "Брайтон". Однако наши две команды – одни из главных в этом празднике.

Новости Арсенала

Прошлый матч "канониры" провели в Лиге чемпионов против "Шахтера". Победили благодаря случайному автоголу. Кроме этого не реализовали кучу моментов (в том числе благодаря Ризныку), не забили пенальти (опять же голкипер – на высоте). А потом начали пропускать атаки соперника. Благо для лондонцев, что редко когда “Шахтер” доводил наступление до удара, а единственный реальный выстрел потянул Рая. Семь очков в трех матчах ЛЧ – неплохой результат.

У АПЛ уже дела обстоят немного хуже. Уже сейчас "Арсенал" уступает на четыре очка лидеру чемпионата. Но на первом месте находится "Ливерпуль". Поэтому одна теоретическая победа, которая может превратиться в практическое сокращение расстояния до одного зачетного пункта от мерсисайдцев. Не забываем и о "Ман Сити", у которого на три балла больше, чем у лондонцев.

В прошлом туре "канониры" как раз потеряли очки. "Борнмут" сенсационно всухую переиграл "Арсенал". Но это если смотреть на предматчевые расписания. А когда видишь удаление ключевого центрбэка на 30 минуте, и с тех пор игра идет в неравных составах, то трудно на что-то надеяться. К концу встречи столичный клуб не выдержал и пропустил на 70 и 79 минутах. Свеженький Клюйверт-младший воспользовался положением результата и оформил гол плюс пас.

Кадры хозяев

Именно сегодня Салиба не сыграет из-за удаления в предыдущем матче. Также в матче с Шахтером травмировался еще один защитник Калафиори - он выбыл на несколько недель. Кроме того, не сыграют Эдегор, Терни, Томмиасу. Под вопросом Тимбер (который тоже не доиграл матч против Шахтера) и Сака.

Новости Ливерпуля

Победное шествие подопечных Слота насчитывает восемь матчей. Всего за 12 поединков сезона во всех турнирах было одержано 11 побед. Только "Ноттингему" мерсисайдцы сенсационно проиграли на "Энфилде" 14 сентября. Неплохо, как для начала работы у клубе АПЛ для Арне Слота, не правда ли?

Прошлый матч чемпионата был тяжелым. В соперниках – "Челси", который под руководством Марески все набирает и набирает. "Ливерпуль" забил первым, затем "пенсионеры" после перерыва восстановили паритет. И сразу же снова мерсисайдцы вышли вперед, после чего больше удерживали преимущество в счете в один мяч, а не пытались его увеличить. Но даже в этой ситуации все было доведено до желаемого результата.

В предыдущем календарном матче "Ливерпуль" также играл в Лиге чемпионов. Это была встреча против РБ "Лейпциг". Уже моментов мерсисайдцы создали больше, чем из “Челси”, но только один из них превратили в гол. Однако этого хватило для очередной победы в еврокубках. В общей таблице лиги "Ливерпуль" идет вторым и уступает только "Астон Вилле" из-за худшей (на один пункт) разности забитых-пропущенных. Но только эти две команды не имеют потерь очков в ЛЧ этого сезона.

Кадры гостей

Предыдущие два матча не играл Алиссон – сейчас он тоже вне заявки. Также Эллиот, Брэдли и Кьеза травмированы. А Жота был заменен на 30 минуте встречи с “Челси” и не факт, что уже успеет восстановиться.

Последние пять матчей Арсенала и Ливерпуля

Последние пять личных встреч хозяев

22.10. Арсенал – Шахтер 1:0 (ЛЧ)

19.10. Борнмут – Арсенал 2:0 (АПЛ)

05.10. Арсенал – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

01.10. Арсенал – ПСЖ 2:0 (ЛЧ)

28.09. Арсенал – Лестер 4:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч гостей

23.10. РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:1 (ЛЧ)

20.10. Ливерпуль – Челси 2:1 (АПЛ)

05.10. Кристал Пелас – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

02.10. Ливерпуль – Болонья 2:0 (ЛЧ)

28.09. Вулвергемптон – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

01.08.2024. Ливерпуль – Арсенал 2:1 (ТМ)

04.02.2024. Арсенал – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)

07.01.2024. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (Кубок Англии)

23.12.2023. Ливерпуль – Арсенал 1:1 (АПЛ)

09.04.2023. Ливерпуль – Арсенал 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 8 7 0 1 15-3 21 2 "Манчестер Сити" 8 6 2 0 19-9 20 3 "Арсенал" 8 5 2 1 15-8 17 4 "Астон Вилла" 8 5 2 1 15-10 17 5 "Ноттингем Форест" 9 4 4 1 11-7 16 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 8 4 3 1 14-10 15 7 "Челси" 8 4 2 2 17-10 14 8 "Тоттенхэм" 8 4 1 3 18-9 13 9 "Ньюкасл" 8 3 3 2 8-8 12 10 "Фулхэм" 8 3 2 3 11-11 11 11 "Борнмут" 8 3 2 3 10-10 11 12 "Манчестер Юнайтед" 8 3 2 3 7-9 11 13 "Брентфорд" 8 3 1 4 14-15 10 14 "Лестер Сити" 9 2 3 4 13-17 9 15 "Вест Хэм Юнайтед" 8 2 2 4 11-15 8 16 "Эвертон" 8 2 2 4 9-15 8 17 "Ипсвич Таун" 8 0 4 4 6-16 4 18 "Кристал Пэлас" 8 0 3 5 5-11 3 19 "Саутгемптон" 8 0 1 7 6-18 1 20 "Вулверхэмптон" 8 0 1 7 10-23 1

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Ливерпуль

Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль от UA-Football

Букмекеры из всех трех вариантов прогноза верят больше всего в победу "канониров". Однако последние матчи показывают, что “Арсенал” не до конца способен подстроиться под проблемы, которые создаст ему соперник. Этот поединок будет точно с завышенным градусом. Не зря он является ключевым. Потому можно рискнуть и сыграть на любопытство. Прогноз: “Красная карта в матче – Да” (Кф 4,00). Для менее рискованного попробовать можно: “Фора на “Ливерпуль” (0) (Кф 2,06).