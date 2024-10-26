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Челси – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Сороки" уже давно не побеждают в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Эдди Хау уже мог и забыть, как смакует победа в Премьер-лиге, ведь последняя была еще в сентябре. Правда хороший старт сезона позволяет им все равно быть в верхней половине турнирной таблицы.
Проблемы с составом понятны, долгое время пришлось играть без профильного нападающего, но теперь Исак вернулся и можно возвращаться на победный путь. Но насколько легко будет это сделать на "Стэмфорд Бридж"?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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