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Челси – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

"Сороки" уже давно не побеждают в АПЛ

Челси – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Эдди Хау уже мог и забыть, как смакует победа в Премьер-лиге, ведь последняя была еще в сентябре. Правда хороший старт сезона позволяет им все равно быть в верхней половине турнирной таблицы.

Проблемы с составом понятны, долгое время пришлось играть без профильного нападающего, но теперь Исак вернулся и можно возвращаться на победный путь. Но насколько легко будет это сделать на "Стэмфорд Бридж"?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Челси" — "Ньюкасл"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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