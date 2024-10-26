Челси – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Эдди Хау уже мог и забыть, как смакует победа в Премьер-лиге, ведь последняя была еще в сентябре. Правда хороший старт сезона позволяет им все равно быть в верхней половине турнирной таблицы.

Проблемы с составом понятны, долгое время пришлось играть без профильного нападающего, но теперь Исак вернулся и можно возвращаться на победный путь. Но насколько легко будет это сделать на "Стэмфорд Бридж"?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.

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