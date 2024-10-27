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Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Энцо Мареска должен возвращаться на победный путь в чемпионате
Getty Images / Global Images Ukraine
Если бы не матчи Лиги Конференций, то можно было бы говорить, что "синие" не побеждают уже почти месяц, ведь последняя победа в чемпионате Англии датируется концом сентября. После того два матча без побед и сейчас домашняя встреча с "Ньюкаслом".
Интересно, что на данный момент на "Стэмфорд Бридж" лондонцы не выглядят как настоящая домашняя команда и большинство лучших матчей они провели именно на выезде. Посмотрим, будут ли здесь какие-то изменения.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.
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Английская Премьер-лига. 9-й тур.
27 октября. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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