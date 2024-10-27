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Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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Энцо Мареска должен возвращаться на победный путь в чемпионате

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Если бы не матчи Лиги Конференций, то можно было бы говорить, что "синие" не побеждают уже почти месяц, ведь последняя победа в чемпионате Англии датируется концом сентября. После того два матча без побед и сейчас домашняя встреча с "Ньюкаслом".

Интересно, что на данный момент на "Стэмфорд Бридж" лондонцы не выглядят как настоящая домашняя команда и большинство лучших матчей они провели именно на выезде. Посмотрим, будут ли здесь какие-то изменения.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.

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Английская Премьер-лига. 9-й тур.

27 октября. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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