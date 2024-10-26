Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В последние недели "Манчестер Юнайтед" стал едва ли не самой ничейной командой Европы. С ними посоревноваться может только "Болонья" в этом плане. Впрочем поражений нет, поэтому вроде и поводов для кардинальных решений нет, однако результата все равно нет.

Очередной вызов для "красных дьяволов" — выезд на "Лондон Стэдиум". Готовы ли они одерживать вторую победу в АПЛ подряд? В прошлом туре у себя дома удалось обыграть "Брентфорд".

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.

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