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Арсенал - Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Готов ли Арне Слот защищать первую строчку?

Арсенал - Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После испытания на прошлой неделе от "Челси", мерсисайдцы будут играть против другого лондонского гранда, "Арсенала". Теперь мат будет проходить на выезде, впрочем у "канониров" хватает кадровых проблем накануне встречи.

У Слота стоит задача закрепиться на первом месте и по крайней мере временно ликвидировать одного из конкурентов. Готовы ли они к этому матчу?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Арсенал" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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