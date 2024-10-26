Арсенал - Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После испытания на прошлой неделе от "Челси", мерсисайдцы будут играть против другого лондонского гранда, "Арсенала". Теперь мат будет проходить на выезде, впрочем у "канониров" хватает кадровых проблем накануне встречи.

У Слота стоит задача закрепиться на первом месте и по крайней мере временно ликвидировать одного из конкурентов. Готовы ли они к этому матчу?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.

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