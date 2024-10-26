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Арсенал - Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Готов ли Арне Слот защищать первую строчку?
Getty Images / Global Images Ukraine
После испытания на прошлой неделе от "Челси", мерсисайдцы будут играть против другого лондонского гранда, "Арсенала". Теперь мат будет проходить на выезде, впрочем у "канониров" хватает кадровых проблем накануне встречи.
У Слота стоит задача закрепиться на первом месте и по крайней мере временно ликвидировать одного из конкурентов. Готовы ли они к этому матчу?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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