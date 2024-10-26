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Борнмут объявил составы на матч против Астон Виллы. В старте ли Забарный?
Илья Забарный в основном играет в старте
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" объявил составы на матч против "Астон Виллы".
Илья Забарный попал в стартовый состав
Four changes from last weekend.— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) October 26, 2024
Up the travelling Chez ???? pic.twitter.com/uJl72QbOxM
Илья Забарный постоянно выходит в старте за "Борнмут" в матчах АПЛ и проводит полный матч.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени. Текстовую трансляция читайте в нашем матч-центре.
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Источник:AFC Bournemouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
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