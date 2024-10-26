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Борнмут объявил составы на матч против Астон Виллы. В старте ли Забарный?

Англия
Обновлено

Илья Забарный в основном играет в старте

Борнмут объявил составы на матч против Астон Виллы. В старте ли Забарный?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" объявил составы на матч против "Астон Виллы".

Илья Забарный попал в стартовый состав

Илья Забарный постоянно выходит в старте за "Борнмут" в матчах АПЛ и проводит полный матч.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени. Текстовую трансляция читайте в нашем матч-центре.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
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