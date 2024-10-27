Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Увидим ли в стартовом составе Александра Зинченко?
Getty Images / Global Images Ukraine
На фоне травм основных исполнителей и в частности повреждения Риккардо Калафиори, шансы Александра Зинченко наконец вышли в стартовом составе "Арсенала" резко увеличились.
Конечно, мы бы хотели увидеть украинца в таком ответственном матче, ведь "канонирам" нужно догонять "Ливерпуль". Это идеальный шанс сократить отставание.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 9-й тур.
27 октября. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "С Куртуа все было бы иначе". Что писала испанская пресса об игре Андрея Лунина в матче с Барселоной
- Нашли крайнего: WhoScored поставил Лунину самую низкую оценку в Эль Класико
- Защита Мадрида не пришла на игру. Реал – Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
- Стали известны зарплаты игроков Арсенала. Сколько получает Зинченко?
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue