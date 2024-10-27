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Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Увидим ли в стартовом составе Александра Зинченко?

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На фоне травм основных исполнителей и в частности повреждения Риккардо Калафиори, шансы Александра Зинченко наконец вышли в стартовом составе "Арсенала" резко увеличились.

Конечно, мы бы хотели увидеть украинца в таком ответственном матче, ведь "канонирам" нужно догонять "Ливерпуль". Это идеальный шанс сократить отставание.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.

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Английская Премьер-лига. 9-й тур.

27 октября. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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