АПЛ. Манчестер Сити – Саутгемптон 1:0. Мастер-класс в эконом-режиме

В "Саутгемптоне" высоко ценят менеджера команды Расселла Мартина, хоть "святые" и набрали за 8 туров 1 зачетный пункт. В чем секрет? Несмотря на невысокий индивидуальный уровень исполнителей и статус аутсайдера, коуч делает ставку современный футбол: позиционные атаки, розыгрыш мяча низом от своих ворот, попытки высоко накрывать соперников. Правда, при этом "Саутгемптон" Мартина сильно подводит реализация и команда откровенно недобирает очки.

Да и вообще, философия, стиль – это все прекрасно. Но когда "Саутгемптон" приезжает на "Этихад" и уперто не отказывается от своего футбола, то это выглядит так, будто студент-двоечник, прослушавший двухнедельные онлайн-курсы, тщетно пытается что-то доказать ведущему специалисту в данной области.

Например, в первом тайме был эпизод, когда двухминутное владение гостей на своей половине поля в итоге прервалось неточным пасом и мгновенным фолом на Льюисе, который мяч перехватил. Все, что нужно знать о бессмысленном догматизме.

Как итог, до перерыва "святые" создали только один опасный момент, но в рамках контратаки – Арчер вывалился на Эдерсона и пробил в перекладину. На протяжении остальные 45 минут и 47 секунд первого тайма мастер-класс давала команда Гвардиолы. "Манчестер Сити" уже на 5-й минуте матча зажег единицу на табло. Нунес с левого фланга навесил на линию вратарской, где Холанд в жесткой борьбе с защитником таки подставил ногу и сильно послал мяч над голкипером.

HALF-TIME | Haaland’s finish has us one up at the break ????



???? 1-0 ???? #ManCity pic.twitter.com/SA0H5ZgNXB — Manchester City (@ManCity) October 26, 2024

Во втором тайме Расселл Мартин пытался исправить ситуацию с помощью замен. Армстронг вышел в начале 45-минутки, Онуачу под конец поединка. Парни создали несколько моментов, к которым всегда были готовы защитники "Сити" и Эдерсон. К тому же, важно понимать, что Холанд и компания немало запороли; Эрлинг имел несколько классных возможностей забить.

Если бы было нужно, то "горожане" обязательно бы включились и забили на один гол больше.

Но не пришлось.

АПЛ, 9-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" 1:0

Гол: Холанд (5)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис (Стоунз, 90+7), Аканджи, Диаш, Гвардиол – Ковачич, Савио, Фоден, Силва, Нунес (Гюндоган, 86) – Холанд

"Саутгемптон": Рамздейл – Уокер-Питерс, Харвуд-Беллис, Беднарек, Стивенс, Мэннинг (Бри, 77) – Диблинг (Армстронг, 46), Даунс (Сулемана, 87), Лаллана (Арибо, 60), Фернандеш – Арчер (Онуачу, 87)

Предупреждения: Ковачич (88) – Даунс (42), Армстронг (48), Лаллана (56)