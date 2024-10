АПЛ. Манчестер Сити – Саутгемптон 1:0. Мастер-класс в эконом-режиме

В "Саутгемптоне" высоко ценят менеджера команды Расселла Мартина, хоть "святые" и набрали за 8 туров 1 зачетный пункт. В чем секрет? Несмотря на невысокий индивидуальный уровень исполнителей и статус аутсайдера, коуч делает ставку современный футбол: позиционные атаки, розыгрыш мяча низом от своих ворот, попытки высоко накрывать соперников. Правда, при этом "Саутгемптон" Мартина сильно подводит реализация и команда откровенно недобирает очки.

Да и вообще, философия, стиль – это все прекрасно. Но когда "Саутгемптон" приезжает на "Этихад" и уперто не отказывается от своего футбола, то это выглядит так, будто студент-двоечник, прослушавший двухнедельные онлайн-курсы, тщетно пытается что-то доказать ведущему специалисту в данной области.

Например, в первом тайме был эпизод, когда двухминутное владение гостей на своей половине поля в итоге прервалось неточным пасом и мгновенным фолом на Льюисе, который мяч перехватил. Все, что нужно знать о бессмысленном догматизме.

Как итог, до перерыва "святые" создали только один опасный момент, но в рамках контратаки – Арчер вывалился на Эдерсона и пробил в перекладину. На протяжении остальные 45 минут и 47 секунд первого тайма мастер-класс давала команда Гвардиолы. "Манчестер Сити" уже на 5-й минуте матча зажег единицу на табло. Нунес с левого фланга навесил на линию вратарской, где Холанд в жесткой борьбе с защитником таки подставил ногу и сильно послал мяч над голкипером.

HALF-TIME | Haaland’s finish has us one up at the break ????



???? 1-0 ???? #ManCity pic.twitter.com/SA0H5ZgNXB