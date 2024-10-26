Защитник Ливерпуля назвал свою главную цель в футболе

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд назвал свою главную цель в футбольной карьере.

Футболист хочет стать обладателем "Золотого мяча".

Моя главная цель? Я бы сказал, выиграть "Золотой мяч". Потому что я верю, что смогу. Я хочу стать первым защитником, который когда-либо это сделает, - сказал Трент.

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Трент Александер-Арнольд – воспитанник "Ливерпуля". В этом сезоне футболист провёл за английский клуб 11 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи: против "Борнмута", где играет Илья Забарный и против "Милана" в Лиге Чемпионов.

Церемония вручения Золотого мяча состоится 28 октября.