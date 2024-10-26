Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Ливерпуля назвал свою главную цель в футболе
Большие амбиции
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд назвал свою главную цель в футбольной карьере.
Футболист хочет стать обладателем "Золотого мяча".
Моя главная цель? Я бы сказал, выиграть "Золотой мяч". Потому что я верю, что смогу. Я хочу стать первым защитником, который когда-либо это сделает, - сказал Трент.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Трент Александер-Арнольд – воспитанник "Ливерпуля". В этом сезоне футболист провёл за английский клуб 11 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи: против "Борнмута", где играет Илья Забарный и против "Милана" в Лиге Чемпионов.
Церемония вручения Золотого мяча состоится 28 октября.
Популярное сейчас
- Стали известны зарплаты игроков Арсенала. Сколько получает Зинченко?
- Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024
- Фьюри высказался о силе удара Усика
- Челси сообщил своему игроку, что он не будет играть за клуб, пока не подпишет новый контракт
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО