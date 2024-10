Впереди только Холанд. Нападающий Ноттингем Форест Крис Вуд установил интересное достижение

Во вчерашнем матче девятого тура АПЛ "Лестер Сити" встречался с "Ноттингем Форест". Команды ушли на перерыв при счете 1:1, а во втором тайме нападающий Крис Вуд оформил дубль.

С момента первой игры португальского наставника "лесников" Нуну Эшпириту Санту во главе команды (декабрь 2023 года) только Холанд забил больше голов в АПЛ без учета пенальти, чем Вуд – 18 против 16. Об этом сообщает Opta.

16 - Since Nuno Espírito Santo's first game in charge of Nottingham Forest (23rd December, 2023), only Erling Haaland (18) has scored more non-penalty goals in the Premier League than Chris Wood (16). Remarkable. pic.twitter.com/6joJuE2Jvf