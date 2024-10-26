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Впереди только Холанд. Нападающий Ноттингем Форест Крис Вуд установил интересное достижение

Англия

Помогает своей команде двигаться вперед

Впереди только Холанд. Нападающий Ноттингем Форест Крис Вуд установил интересное достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче девятого тура АПЛ "Лестер Сити" встречался с "Ноттингем Форест". Команды ушли на перерыв при счете 1:1, а во втором тайме нападающий Крис Вуд оформил дубль.

С момента первой игры португальского наставника "лесников" Нуну Эшпириту Санту во главе команды (декабрь 2023 года) только Холанд забил больше голов в АПЛ без учета пенальти, чем Вуд – 18 против 16. Об этом сообщает Opta.

В текущей кампании на счету 32-летнего новозеландца семь голов в девяти матчах АПЛ. В общей сложности он отметился пятью точными ударами в последних пяти поединках в чемпионате. Также дважды параллельно забил за сборную в матче отбора на ЧМ-2026 против Таити и в товарищеском поединке с Малайзией.

Благодаря победе "Ноттингем" поднялся на пятое место в турнирной таблице, но сразу несколько команд до конца тура могут обогнать "лесников".

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Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту Крис Вуд Лестер Сити
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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Максим Кучер
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