АПЛ. Борнмут Забарного вытягивает ничью на последних минутах, настоящие футбольные драмы в Брайтоне и Лондоне

Все о матчах Английской Премьер-лиги, которые начались в 17:00, ну кроме противостояния между "Манчестер Сити" и "Саутгемптоном", о нем будет отдельный отчет. Здесь о Забарном и его "Борнмуте", о "Брентфорде" Ярмолюка и о "Брайтоне", который неожиданно упустил победу там, где этого никто не ожидал. Поэтому айда разбираться, что там происходило!

АПЛ, 9-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Астон Вилла" — "Борнмут" 1:1

Голы: Баркли (76) — Эванилсон (90+6)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Торрес, Динь — Макгинн, Онана (Баркли, 46), Тилеманс, Рамзи — Роджерс (Дуран, 57) — Уоткинс (Камара, 83)

"Борнмут": Траверс — Араухо (Смит, 30), Забарный, Сенеси, Керкез (Брукс, 83) — Кристи (Адамс, 83), Кук — Уаттара, Клюйверт (Тавернье, 64), Семеньо — Унал (Эванилсон, 64)

Предупреждения: Онана (4), Тилеманс (18), Рамзи (41), Макгинн (55), Динь (58), Кэш (90+4), Баркли (90+7) — Клюйверт (10), Араухо (21), Смит (40), Унал (45+1), Семеньо (80), Тавернье (90)

Выезд в Бирмингем был настоящим вызовом для Ильи Забарного и "Борнмута" в целом. Команда Андони Ираолы торжествовала в прошлом туре против "Арсенала" на своем поле, впрочем нужно понимать, что это был домашний матч. В этом сезоне "вишни" дома и на выезде - это две разные команды.

А соперником была невероятно острая и кусачая "Астон Вилла", которая пока проводит замечательный сезон с учетом того, что теперь приходится разрываться и на Лигу Чемпионов. Все ожидали, что "вилланы" будут иметь инициативу и постоянно давить на ворота гостей, так оно и получилось. Уже с первых минут они полетели в атаку и нанесли несколько очень острых ударов.

Особенно опасный момент был у Олли Уоткинса, который боролся с Забарным, продавил украинского защитника и мог пробивать, но решил, что угол перед воротами слишком острый, поэтому отдал пас, но его перехватили. Затем Макгинн все же открыл счет после того, как Сенеси просто прозевал своего оппонента и не полетел накрывать удар, впрочем перед этим мяч все же покинул пределы поля и ВАР отменил взятие ворот Траверса. Кстати, именно он сегодня был в старте, ведь Кепа получил травму. Как же Траверс тащил свою команду. Онана, Тилеманс, Уоткинс, все они очень остро пробивали по воротам, но голкипер поймал кураж.

Команда Ираолы отвечала только контратаками. Трудно было им перейти середину поля, но когда переходили, то непременно создавали хотя бы полумоменты, в частности неплохие попытки были от Унала и Уаттара. Во втором тайме бирмингемцы только наращивали свое давление, а Траверс продолжал тянуть удар за ударом. Там уже мы почти не видели "Борнмут" в атаке, их просто давили у собственных ворот. Если бы не Траверс, счет должен был бы быть спокойно 2:0 или 3:0.

Затем вышел на поле главный джокер "Виллы" Джон Дуран и получил прекрасную возможность все же прошивать Траверса, впрочем с выгодной позиции не попал в створ ворот. Сегодня точно не стоит рассказывать о какой-то уверенной игре от Забарного, поскольку провалился, прежде всего, центр поля, а оборона не могла это все разгребать. От того Забарный страдал вместе со всеми партнерами по линии.

Все это завершилось тем, что хозяева все же дожали "вишен". Классная комбинация прошла с левого фланга, подача на Бэйли, скидка от ямайца и Баркли опередил Сенеси и пробил в дальний угол. Забарный на линии ворот отстраховать также не смог. Логичный гол, который напрашивался еще с первого тайма.

Но дальше Эмери решил перестраховаться и хозяева отошли в оборону с надеждой удержать победный счет. Напрасно. Несколько опасных моментов были лишь звоночком, а по-настоящему зазвенело за несколько секунд до финального свистка, когда Эванилсон замкнул головой подачу со штрафного и это 1:1.

Справедливо? Трудно сказать, но за то, как "Вилла" села в оборону после забитого гола, она получила справедливое наказание. Команда Ираолы все же вытягивает ничью в матче, который должна была проигрывать. Немножко повезло, такое бывает.

АПЛ, 9-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Брайтон" — "Вулверхэмптон" 2:2

Голы: Уэлбек (45), Фергюсон (85) — Аит-Нури (88), Кунья (90+3)

"Брайтон": Верьрюгген — Велтман, ван Хеке, Игор, Эступиньян — Кадиоглу, Балеба (Виффер, 81), Аяри, Митома (Энсисо, 89) — Рюттер (Лемпти, 81), Уэлбек (Фергюсон, 73)

"Вулверхэмптон": Са — Буэно, Доусон, Тоти (Форбс, 46) — Семеду, Гомеш (Гедеш, 90+1), Дойл, Лемина (Сарабия, 46), Аит-Нури — Ларсен, Кунья

Предупреждения: Рюттер (56), Игор (70), Эступиньян (75) — Тоти (41), Ларсен (45+3)

Команда Гари О'Нила продолжает поиски своей первой победы в этом сезоне. Они точно не готовы оставаться последней командой лиги и нуждались в каком-то психологическом бусте. Впрочем добывать первую победу на выезде с "Брайтоном" - это очень сложная задача.

Подопечные Хюрцелера провели очередной качественный матч, которых в этом сезоне хватает с головой. Воплотить свое преимущество в забитый гол удалось только в конце первого тайма, когда Уэлбек, который в последние недели расцветает по-новому, открыл счет после передачи от Рюттера.

Ожидалось, что во второй половине встречи "волки" будут больше давить и лететь на ворота Вербрюггена, впрочем им банально не хватало для этого качества. Замены от О'Нила также не имели желаемого эффекта, по крайней мере в начале. А когда Фергюсон удвоил преимущество "чаек", то сомнений почти не оставалось: хозяева забирают легкую победу.

Однако здесь мы наконец увидели характер "Вулверхэмптона". За 5 минут в самой концовке они оформили два гола и неожиданно сравняли счет. Сначала точный удар от Аита-Нури, а затем и от Куньи. Украденное счастье Хюрцелера. Великолепный характер от "волков", но это все еще не победа, только ничья.

АПЛ, 9-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

"Брентфорд" — "Ипсвич" 4:3

Голы: Висса (44), Кларк (45+1, автогол), Мбемо (51, с пенальти, 90+6) — Смодич (28), Херст (31), Дилеп (86)

"Брентфорд": Флеккен — Рорслев, Коллинз, Пиннок, ван ден Берг — Норгор (Йенсен, 77), Янельт — Мбемо, Дамсгор (Шаде, 77), Льюис-Поттер (Карвалью, 80) — Висса

"Ипсвич": Мурич — Кларк, О'Ши, Берджесс, Дэвис — Каюсте (Таунсенд, 90+1), Филлипс — Огбене (Бернс, 35), Чаплин (Вулфенден, 72), Смодич (Дж. Кларк, 72) — Херст (Дилеп, 72)

Предупреждения: Дэвис (42), Г. Кларк (49)

Удаление: Г. Кларк (69)

Егор Ярмолюк снова оказался на скамейке запасных "Брентфорда", а команда Томаса Франка принимала у себя дома новичка АПЛ "Ипсвич". Многообещающе Маккенна и его ребята врывались в новый сезон после того, как почти не заметили сопротивления в Чемпионшипе, но реалии высшей английской лиги их приземлили.

Они до сих пор не получили первой победы, но на их счету сразу 4 ничьи. И здесь казалось, что есть шанс все-таки оформить первую победу на радость собственным болельщикам. В середине первого тайма они дважды забили и вели в счете 2:0, отличились Смодич и Херст.

Все, результат есть, просто нужно грамотно обороняться, но Маккенна никогда не был мастером игры от обороны, поэтому пришлось заплатить. Еще до перерыва за 2 минуты "пчелы" сравняли счет. Висса сократил отставание, а автогол от Гаррисона Кларка позволил выровнять ситуацию.

Во втором тайме уже в самом начале забил Бриан Мбемо и вывел свою команду вперед. То есть типичный матч от новичка, который вышел вперед, удвоил преимущество, но потом не знал, что с этим делать. Не помогло и то, что Гаррисон Кларк на 69-й минуте получил красную карточку и потенциальная победа точно превратилась в тотальный провал от "трактористов".

Но и здесь нашлись свои аргументы, в концовке Дилеп, который вышел на замену, сравнял счет даже несмотря на то, что его команда была в меньшинстве. Удивительные 3:3, которые все же не удалось удержать, поскольку Мбемо на 90+6 минуте забил последний и победный гол своей команды. Безумный матч и топовое эмоциональное зрелище. Впрочем "Ипсвич" снова без зачетных баллов.