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Футболист английского Ипсвича отметился уникальным достижением
Второй футболист в истории лиги, кому это удалось
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист английского "Ипсвич Тауна" Гаррисон Кларк отметился уникальным достижением.
В матче против "Брентфорда" Кларк забил автогол, тем самым сравняв счёт на 2:2. Во втором тайме он нарушил правила, получил жёлтую карточку и дал шанс на пенальти "Брентфорду".
Благодаря реализации 11-метрового удара, "Брентфорд" вышел вперёд.
На 69-й минуте Кларк получил второе предупреждение и был вынужден покинуть поле.
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Отметим, что Гаррисон Кларк – второй игрок в истории лиги, которому покорилось данное достижение. Впервые это сделал игрок "Саутгемптона" Ян Беднарек в феврале 2021 года.
"Ипсвич Таун" проиграл матч со счётом 3:4 и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.
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