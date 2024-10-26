Футболист английского Ипсвича отметился уникальным достижением

Футболист английского "Ипсвич Тауна" Гаррисон Кларк отметился уникальным достижением.

В матче против "Брентфорда" Кларк забил автогол, тем самым сравняв счёт на 2:2. Во втором тайме он нарушил правила, получил жёлтую карточку и дал шанс на пенальти "Брентфорду".

Благодаря реализации 11-метрового удара, "Брентфорд" вышел вперёд.

На 69-й минуте Кларк получил второе предупреждение и был вынужден покинуть поле.

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Отметим, что Гаррисон Кларк – второй игрок в истории лиги, которому покорилось данное достижение. Впервые это сделал игрок "Саутгемптона" Ян Беднарек в феврале 2021 года.

"Ипсвич Таун" проиграл матч со счётом 3:4 и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.