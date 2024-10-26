АПЛ. Эвертон – Фулхэм 1:1. Норберту Бету спасает Миколенко и ирисок

Матч против "Фулхэма" сейчас является настоящим испытанием для любой команды АПЛ, учитывая то, в какой форме на старте сезона находятся подопечные Марку Силвы. Конечно, "ириски" также прекрасно понимали, насколько непростая задача стоит перед ними на этот раз.

В стартовом составе хозяев прогнозируемо появился Виталий Миколенко, которому было очень непросто противостоять быстрому Адаму Траоре, Дайч это понимал с самого начала, поэтому нередко в зону к украинцу опускался Идрисса Гейе, чтобы помогать в обороне, оставлять игрока один в один против Траоре - опасная вещь.

Сама игра получилась достаточно веселой. Кто-то мог бы подумать, что это будет стрельба в одни ворота, именно в те, которые защищает Джордан Пикфорд. Но нет, хоть у "дачников" и было небольшое игровое преимущество, моментов и у ворот Лено также хватало. Но сначала о гостях: неплохо они развивали собственные атаки, больше всего страдал фланг именно Миколенко, ведь с того фланга чаще всего шли передачи в штрафную площадку. Не повезло в одном моменте забить Смиту-Роу, Хименесу, а лучший шанс был у Ивоби, все они пробили банально мимо ворот, то есть даже не беспокоили непосредственно Пикфорда.

Что касается команды Дайча, то сразу следует выделить дальний удар от Идрисса Гейе, который прилетел в перекладину ворот, на добивании сыграл Калверт-Льюин и забил, однако его гол был отменен из-за офсайда. Однажды мы увидели в атаке и Виталия Миколенко, который мастерски выполнил подачу в штрафную точно на набегающего Дуайта Макнила, но с ударом полузащитника справился Бернд Лено.

Такой себе обмен опасными моментами с небольшим преимуществом во владении мячом от подопечных Марку Силвы. Так и завершился первый тайм. Было видно, что сегодня с "дачниками" можно бороться, хотя и уберечь свои ворота в неприкосновенности будет сложно. Особенно сложно это делать, когда в обороне не хватает Джаррада Брантуэйта. Без него это немного другой уровень всей оборонительной линии "ирисок".

В начале второго тайма давление со стороны гостей продолжилось и благодаря двум индивидуальным действиям они все же открыли счет. Протащил мяч Эмиль Смит-Роу и отдал на Ивоби, того долго никто не встречал, поэтому нигериец решил пробивать в ближний угол из-за пределов штрафной площадки. Получилось идеально точно. Гол в ворота бывшей команды от нигерийца и он вроде и не празднует, но улыбку с лица убрать не может никак. 0:1.

Чуть позже Марку Силва убрал с поля Адама Траоре, Миколенко хорошо постарался, чтобы ликвидировать испанца, не без помощи своих партнеров, конечно. Во втором тайме Траоре видно не было и эта замена напрашивалась. "Ириски" логично бросили больше сил вперед и побежали отыгрываться, впрочем контратаки "Фулхэма" за счет зон, которые открылись, выглядели острее, чем позиционные атаки хозяев поля.

На последних минутах из-за травмы Макнила Дайчу пришлось думать над важной заменой, имея в запасе только исполнителей защитного плана. Он выпустил Брантуэйта, который только восстановился от травмы. Джаррад стал в центр обороны, а Майкл Кин отправился в атаку, помогать Бету, который уже к тому времени сменил Калверта-Льюина. Финальную навалу организовали и ничья все же вырвали.

Подача с фланга на дальнюю штангу, где находился Эшли Янг, он в касание направил круглого в штрафную, где стоял свободный Норберту Бету и тот головой отправил круглого в сетку ворот. Вырванная ничья на последних минутах и это можно рассматривать как геройство, учитывая ход матча и сложность соперника. Достойно от Дайча и "ирисок", которые поднимаются на 15-е место, а "Фулхэм" — на 10-е.

АПЛ, 9-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Эвертон" — "Фулхэм" 1:1

Голы: Бету (90+4) — Ивоби (61)

"Эвертон": Пикфорд — Янг, Тарковски, Кин, Миколенко — Дукуре (Мангала, 80), Гейе — Гаррисон (Линдстром, 68), Макнил (Брантуэйт, 86), Ндиай — Калверт-Льюин (Бету, 81)

"Фулхэм": Лено — Тете, Диоп, Бесси, Робинсон — Перейра (Уилсон, 79), Берге — Траоре (Нелсон, 68), Смит-Роу (Рид, 79), Ивоби (Куэнка, 90+3) — Хименес (Муниз, 90+2)

Предупреждение: Тарковски (76)