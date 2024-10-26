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100-миллионный вингер Манчестер Юнайтед пропустит матч против Вест Хэма
Лазарет в МЮ полон
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" завтра сыграет против "Вест Хэма". Манкунианцы обновили текущую информацию о травмированных.
Клуб подтвердил, что матч против "молотобойцев" пропустит бразилец Антони.
Он вышел на поле в поединке с "Фенербахче" в Лиге Европы на 73 минуте и на 89 был заменен Диалло. Антони вынесли с поля на носилках. У вингера диагностировано растяжение лодыжки – сегодня тренировку из-за этого он пропустил.
Также в лазарете "красных дьяволов" находятся Магуайр, Мейну, Йоро, Маласия, Маунт и Шоу. А Фернандеш и Эванс залечили свои повреждения и могут помочь команде.
МЮ и “Вест Хэм” встретятся завтра в 16:00.
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