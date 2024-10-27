Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола после игры с Саутгемптоном: Им нужно отдать должное
Прокомментировал победу
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера в рамках девятого тура АПЛ "Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Эрлинг Холланд.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды:
"Манера игры "Саутгемптона" требует от нас много усилий. Они защищаются, контролируя мяч. Можно защищаться с мячом, и они действительно хороши в этом, одни из лучших в Премьер-лиге. Они не создали много моментов.
Холанду непросто, потому что каждый навес на него – это как пенальти, учитывая, как его удерживают. Мы создали больше моментов, но не смогли забить второй гол.
Надо отдать им должное, это не потому, что мы были безжизненными или не в форме".
Напомним, следующая игра "Сити" пройдет в Кубке Англии 30 октября против "Тоттенхема".
Популярное сейчас
- Ла Лига. Реал Мадрид – Барселона 0:4. Прогулка по столице
- Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура чемпионата Испании
- Победы Александрии, Кривбасса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Болельщики клубов Премьер-лиги выходят на протесты
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue