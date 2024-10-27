Гвардиола после игры с Саутгемптоном: Им нужно отдать должное

Вчера в рамках девятого тура АПЛ "Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Эрлинг Холланд.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды:

"Манера игры "Саутгемптона" требует от нас много усилий. Они защищаются, контролируя мяч. Можно защищаться с мячом, и они действительно хороши в этом, одни из лучших в Премьер-лиге. Они не создали много моментов.

Холанду непросто, потому что каждый навес на него – это как пенальти, учитывая, как его удерживают. Мы создали больше моментов, но не смогли забить второй гол.

Надо отдать им должное, это не потому, что мы были безжизненными или не в форме".