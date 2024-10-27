Бывший тренер Барсы может возглавить Манчестер Юнайтед

Руководство "Манчестер Юнайтед" дважды контактировало с бывшим главным тренером "Барселоны" Хави в последние месяцы.

Отмечается, что МЮ очень заинтересован в том, чтобы испанский специалист возглавил клуб. Однако, по информации Relevo, Хави не намерен вести переговоры с МЮ и работать в клубе АПЛ. Подчеркивается, что Хави настроен отдохнуть до конца сезона.

Напомним, что кроме Хави на должность тренера "Манчестер Юнайтед" могут претендовать тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим и бывший тренер "Боруссии Дортмунд" Эдин Терзич.