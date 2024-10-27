Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший тренер Барсы может возглавить Манчестер Юнайтед
Руководство красных дьяволов хотят видеть его вместо тен Хага
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" дважды контактировало с бывшим главным тренером "Барселоны" Хави в последние месяцы.
Отмечается, что МЮ очень заинтересован в том, чтобы испанский специалист возглавил клуб. Однако, по информации Relevo, Хави не намерен вести переговоры с МЮ и работать в клубе АПЛ. Подчеркивается, что Хави настроен отдохнуть до конца сезона.
Напомним, что кроме Хави на должность тренера "Манчестер Юнайтед" могут претендовать тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим и бывший тренер "Боруссии Дортмунд" Эдин Терзич.
Популярное сейчас
- Ла Лига. Реал Мадрид – Барселона 0:4. Прогулка по столице
- Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура чемпионата Испании
- Победы Александрии, Кривбасса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Стали известны зарплаты игроков Арсенала. Сколько получает Зинченко?
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue