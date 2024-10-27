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Невилл: Может ли Арсенал позволить Ливерпулю преимущество в семь очков?

Англия

Считает, что Арсенал обязан победить мерсисайдцев

Невилл: Может ли Арсенал позволить Ливерпулю преимущество в семь очков?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в рамках 9-го тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграет против "Ливерпуля".

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл сделал прогноз на сегодняшний матч.

"Арсенал" должен действительно думать о том, чтобы выйти на поле в воскресенье и победить. Может ли "Арсенал" позволить "Ливерпулю" преимущество в семь очков? Они просто не могут.

Что касается "Ливерпуля", то они могут позволить себе немного понервничать зрителей и отсидеться 25-30 минут, потому что они хороши в обороне, и посмотреть, что сделает "Арсенал", — сказал Невилл.

Напомним, матч начнется в 18.30.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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