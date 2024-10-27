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Холанд намерен продлить контракт с Манчестер Сити

Англия

Норвежский нападающий ведёт переговоры

Холанд намерен продлить контракт с Манчестер Сити

Getty Images

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд намерен продлить контракт с клубом.

По словам источника, клуб и игрок ведут переговоры о возможном продлении контракта.

Норвежец ясно понимает, что его ближайшее будущее – в английском клубе, - сообщает Marca ссылаясь на источники.

В действующем контракте игрока с "Манчестер Сити" есть пункт об отступных в размере 70 млн евро. Он действует для всех клубов за исключением английской Премьер-Лиги.

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Эрлинг Холанд присоединился к "Манчестер Сити" в сезоне 2022/23 из "Боруссии Д". Английский клуб заплатил за игрока 60 млн евро. В этом сезоне Холанд забил 14 голов во всех турнирах.

Контракт игрока с клубом действует до 2027 года. TransferMarkt оценивает норвежского игрока в 200 млн евро.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
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