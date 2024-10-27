"Всегда мечтал играть, как он". Игрок Манчестер Сити рассказал о своём футбольном кумире

Нападающий "Манчестер Сити" Савиньо рассказал о своём футбольном кумире.

Бразилец всегда восхищался игрой экс-игрока "горожан" Мареза.

Я всегда мечтал играть, как он. Я спрашивал Эдерсона (вратаря "Манчестер Сити". – прим.ред), как он тренировался, как играл. Он просто отвечал, что был невероятным, лучшим. Я всегда смотрел на него в Бразилии, хотел играть так же, как он. Я решил взять его футболку, потому что хочу продолжить то наследие, которое он оставил здесь, и передать его дальше, - сказал Савиньо.

Марез, просматривая матч с "Челси" заметил сходство и написал на своей странице в соцсети X, что видит новый номер 26 в "Манчестер Сити".

Савиньо признался, что удивился этому. Он ответил и поблагодарил Мареза.

Он ответил и подписался на меня в Instagram. Здорово, что он следит за мной и поддерживает меня, а также продолжает поддерживать "Манчестер Сити", - рассказал Савиньо.

Савиньо перешёл в "Манчестер Сити" из французского "Труа" за 25 млн евро. В этом сезоне нападающий сыграл 12 игр за клуб во всех турнирах и отдал 4 голевых передачи.