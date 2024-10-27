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"Всегда мечтал играть, как он". Игрок Манчестер Сити рассказал о своём футбольном кумире
Бывший игрок его нынешнего клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Савиньо рассказал о своём футбольном кумире.
Бразилец всегда восхищался игрой экс-игрока "горожан" Мареза.
Я всегда мечтал играть, как он. Я спрашивал Эдерсона (вратаря "Манчестер Сити". – прим.ред), как он тренировался, как играл. Он просто отвечал, что был невероятным, лучшим. Я всегда смотрел на него в Бразилии, хотел играть так же, как он. Я решил взять его футболку, потому что хочу продолжить то наследие, которое он оставил здесь, и передать его дальше, - сказал Савиньо.
Марез, просматривая матч с "Челси" заметил сходство и написал на своей странице в соцсети X, что видит новый номер 26 в "Манчестер Сити".
Савиньо признался, что удивился этому. Он ответил и поблагодарил Мареза.
Он ответил и подписался на меня в Instagram.
Здорово, что он следит за мной и поддерживает меня, а также продолжает поддерживать "Манчестер Сити", - рассказал Савиньо.
Савиньо перешёл в "Манчестер Сити" из французского "Труа" за 25 млн евро. В этом сезоне нападающий сыграл 12 игр за клуб во всех турнирах и отдал 4 голевых передачи.
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