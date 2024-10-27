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Мареска выбрал игроков Челси на матч против Ньюкасла. В старте ли Мудрик?
Украинский нападающий в матчах АПЛ преимущественно выходит на замены
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Челси" выбрал стартовый состав своей команды на матч против "Ньюкасла". Украинский нападающий Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.
Состав "Челси":
Your Sunday team news is here. ????️????#CFC | #CHENEW pic.twitter.com/0UCfmwN8jQ— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 27, 2024
Напомним, украинский нападающий провёл полный матч "Челси" в Лиге Конференций против "Панатинаикоса". Мудрик забил гол и дал две голевых передачи.
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Источник:Chelsea FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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