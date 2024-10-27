Мареска выбрал игроков Челси на матч против Ньюкасла. В старте ли Мудрик?

Тренер "Челси" выбрал стартовый состав своей команды на матч против "Ньюкасла". Украинский нападающий Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Состав "Челси":

Напомним, украинский нападающий провёл полный матч "Челси" в Лиге Конференций против "Панатинаикоса". Мудрик забил гол и дал две голевых передачи.

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