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Защитник Челси: Наша цель – играть в Лиге чемпионов следующего сезона

Англия

Он счастлив в Лондоне

Защитник Челси: Наша цель – играть в Лиге чемпионов следующего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Челси" Марк Кукурелья прокомментировал свое положение в клубе и рассказал о целях команды.

"Я очень счастлив в Челси. Моя семья счастлива здесь. Мы в топ-клубе с хорошими болельщиками. Надеюсь, что я смогу остаться надолго!

Наша цель – сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона”, – сказал Кукурелья.

Испанец в текущем сезоне провел восемь матчей в составе лондонцев. Семь из них – в рамках АПЛ.

"Челси" занимает седьмое место в чемпионате Англии, однако еще проведет сегодня домашний матч против "Ньюкасла". Начало – в 16:00.

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Челси (Лондон) Марк Кукурелья
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Источник:
dailymail
Опубликовал: Максим Кучер
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