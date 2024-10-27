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Защитник Челси: Наша цель – играть в Лиге чемпионов следующего сезона
Он счастлив в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Марк Кукурелья прокомментировал свое положение в клубе и рассказал о целях команды.
"Я очень счастлив в Челси. Моя семья счастлива здесь. Мы в топ-клубе с хорошими болельщиками. Надеюсь, что я смогу остаться надолго!
Наша цель – сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона”, – сказал Кукурелья.
Испанец в текущем сезоне провел восемь матчей в составе лондонцев. Семь из них – в рамках АПЛ.
"Челси" занимает седьмое место в чемпионате Англии, однако еще проведет сегодня домашний матч против "Ньюкасла". Начало – в 16:00.
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