Защитник Челси: Наша цель – играть в Лиге чемпионов следующего сезона

Защитник "Челси" Марк Кукурелья прокомментировал свое положение в клубе и рассказал о целях команды.

"Я очень счастлив в Челси. Моя семья счастлива здесь. Мы в топ-клубе с хорошими болельщиками. Надеюсь, что я смогу остаться надолго! Наша цель – сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона”, – сказал Кукурелья.

Испанец в текущем сезоне провел восемь матчей в составе лондонцев. Семь из них – в рамках АПЛ.

"Челси" занимает седьмое место в чемпионате Англии, однако еще проведет сегодня домашний матч против "Ньюкасла". Начало – в 16:00.