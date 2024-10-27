Тренер Тоттенхэма рассказал, почему капитан команды не вышел на матч против Кристал Пэласа

Тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу рассказал, почему нет в стартовом составе капитана команды Сон Хин-Мина.

В пятницу на пресс-конференции перед матчем с "Кристал Пэласом" рассказал, что полузащитник восстановился не полностью.

Сон всё ещё не в порядке. Он всё ещё не чувствует себя на 100 процентов. Он не будет тренироваться сегодня, так что вряд ли выйдет на поле в эти выходные, - сказал Постекоглу.

В сентябре в матче Лиги Европы против "Карабаха", южнокорейский полузащитник получил травму подколенного сухожилия. Он также пропустил тренировку и матч с АЗ в Лиге Конференций. По словам Постекоглу, на этот матч он его не планировал выпускать.

Сон Хин-Мин выходил в матче против "Вест Хэма" 19 октября, в котором забил гол. Всего за "Тоттенхэм" полузащитник в этом сезоне забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи в 8 играх команды во всех турнирах.