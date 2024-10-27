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Рубен Диаш: Родри должен выиграть Золотой мяч! Он провел впечатляющий сезон
Поддерживает своего сокомандника
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш заявил, что его партер по команде Родри должен выиграть "Золотой мяч".
"Родри должен выиграть "Золотой мяч"! Он провел впечатляющий сезон.
Не один… много подряд. Он выиграл Евро, что встречается не в каждом поколении.
Без сомнения, особенный игрок”, – сказал он в комментарии ESPN.
Родри в прошлом сезоне выиграл АПЛ вместе с "Манчестер Сити". Также Испания с полузащитником в составе стала чемпионом Евро-2024.
В сентябре во время матча против “Арсенала” испанец получил тяжелую травму колена. Он может не сыграть за “Сити” до конца текущего сезона.
Вручение "Золотого мяча" состоится завтра, 28 октября, в Париже. Старт церемонии запланирован на 21:00 по Киеву.
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