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Уже не странность. Артета определился насчет Зинченко в составе на матч против Ливерпуля

Англия

Полузащитник восстановился от травмы

Уже не странность. Артета определился насчет Зинченко в составе на матч против Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Микель Артета выбрал стартовый состав на матч с "Ливерпулем". Украинский защитник Александр Зинченко на скамейке запасных (в стартовом составе).

Состав "Арсенала" на матч:

"Арсенал" встретится с "Ливерпулем" в Лондоне на "Эмирейтс". Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Владислав Прийменко
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