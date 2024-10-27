Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уже не странность. Артета определился насчет Зинченко в составе на матч против Ливерпуля
Полузащитник восстановился от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
Микель Артета выбрал стартовый состав на матч с "Ливерпулем". Украинский защитник Александр Зинченко на скамейке запасных (в стартовом составе).
Состав "Арсенала" на матч:
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) October 27, 2024
???? Timber returns
????️ Merino partners Rice
©️ Saka leads us out
Let's do this - together ✊
"Арсенал" встретится с "Ливерпулем" в Лондоне на "Эмирейтс". Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Arsenal
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Основной голкипер Реала обратился к Лунину после поражения от Барсы
- "Да, да, но в понедельник я собираюсь получить Золотой мяч". Винисиус ответил Гави во время стычки
- Барса снесла Реал Лунина, спасение команд Забарного и Миколенко, лидерство Александрии в УПЛ. Главные новости за 26 октября
- Манчестер Юнайтед просил Манчестер Сити взять двух футболистов на церемонию вручения Золотого мяча
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн