Уже не странность. Артета определился насчет Зинченко в составе на матч против Ливерпуля

Микель Артета выбрал стартовый состав на матч с "Ливерпулем". Украинский защитник Александр Зинченко на скамейке запасных (в стартовом составе).

Состав "Арсенала" на матч:

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Timber returns

????️ Merino partners Rice

©️ Saka leads us out



Let's do this - together ✊ — Arsenal (@Arsenal) October 27, 2024

"Арсенал" встретится с "Ливерпулем" в Лондоне на "Эмирейтс". Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.