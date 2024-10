Уже не странность. Артета определился насчет Зинченко в составе на матч против Ливерпуля

Микель Артета выбрал стартовый состав на матч с "Ливерпулем". Украинский защитник Александр Зинченко на скамейке запасных (в стартовом составе).

Состав "Арсенала" на матч:

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Timber returns

????️ Merino partners Rice

©️ Saka leads us out



Let's do this - together ✊