АПЛ. Не очень контролируемая победа Челси и сенсация в лондонском дерби на Селхерст Парк

Поговорим сразу о двух матчах, которые стартовали в 16:00 в рамках Английской Премьер-лиги. В одном из них мы имели возможность увидеть украинца, ведь Михаил Мудрик хоть и не в стартовом составе, но все же вышел на замену. Что там получилось у Мудрика и его команды, а также что происходило в параллельном лондонском дерби? Обо всем по порядку.

АПЛ, 9-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Челси" — "Ньюкасл" 2:1

Голы: Джексон (18), Палмер (47) — Исак (32)

*На 4-й минуте гол Коула Палмера был отменен из-за офсайда

"Челси": Санчес — Гюсто (Кукурелья, 78), Фофана, Колвилл, Джеймс — Кайседо, Лавия (Фернандес, 72) — Мадуэке (Мудрик, 67), Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 78)

"Ньюкасл": Поуп — Ливраменто, Шер, Берн, Холл (Келли, 90) — Тонали (Лонгстафф, 68), Гимараес, Жоэлинтон (Осула, 89) — Альмирон (Мерфи, 68), Исак, Барнс (Уиллок, 68)

Предупреждения: Фофана (11), Лавия (54), Мадуэке (66), Санчес (85), Нету (88), Нкунку (90+4) — Шер (22), Тонали (64)

Эдди Хау приехал на "Стэмфорд Бридж" со значительными бедами в игре своей команды, да еще и без Энтони Гордона. Как оказалось, потеря такого футболиста была не очень болезненной для "сорок", ведь атаковать было кем. Энцо Мареска удивил накануне только одним решением: выходом Риса Джеймса на позиции левого защитника, зато Кукурелья остался на скамейке запасных. А, еще одно: на левом фланге атаки играл не Санчо, как мы уже привыкли, а Педру Нету.

Михаил Мудрик вышел на замену во втором тайме и, забегая вперед, отметим, что вышел он в момент, когда команда больше думала о том, как отстоять счет и играть на контратаках. Одна атака украинца все же удалась и он пробил очень опасно, однако с ударом справился Поуп.

Так что же по самой игре? Очень хороший старт от "Челси" шокировал гостей. Уже на 4-й минуте Коул Палмер открыл счет, однако перед тем, как Джексон вывел его на ударную позицию, был офсайд, который увидели только после просмотра ВАР. Гости немного выдохнули, но ненадолго. После их стандарта "синие" полетели в молниеносную контратаку, которую волшебным пасом начал Коул Палмер. Он нашел на фланге забегание Нету, тот отдал в центр на свободного Джексона, а сенегалец в касание отправил мяч в ворота. 14 результативное действие в 14 последних матчах АПЛ от Джексона, его форма действительно впечатляет.

После этого футбол стал немного осторожнее, но инициативой дальше владели лондонцы. В один момент "Ньюкаслу" все же удалась классная атака через левый фланг. Такого мы не видели до этого, но Голл прострелил на Исака, за которым не успели игроки "Челси" и тот легко отправил круглого в ворота. 1:1.

С таким счетом команды ушли на перерыв, после которого Коул Палмер после перехвата в центре поля от Лавии прошел и пробил в ближний угол. Поуп явно не был готов к такому удару и хозяева снова впереди. А дальше... чем ближе был конец матча, тем больше команда Марески проседала и рассчитывала скорее на контратаки, а не на позиционные. Под это даже вышел Михаил Мудрик, впрочем отличиться ему не удалось.

А "сороки" создавали и создавали немало. Особенно острым был Исак, который в один момент имел столько времени на удар после обыгрыша Санчеса, но передержал мяч. Несколько острых стандартов и все равно без точного удара. "Челси" никак не контролировал этот матч и им частично повезло выиграть. На такой результат в итоге они не наиграли, несмотря на хороший первый и старт второго тайма. Но победа есть победа. Благодаря ей "синие" поднимаются на 4-е место, по крайней мере пока "Арсенал" не сыграл свой матч. "Сороки" остаются 12-ми.

АПЛ, 9-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм" 1:0

Гол: Матета (31)

*На 50-й минуте гол Эберечи Эзе был отменен из-за офсайда

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Чалоба, Лакруа, Гейи — Муньос, Уортон (Камада, 88), Лерма (Хьюз, 22), Митчелл — Сарр (Нкетиа, 66), Эзе — Матета

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Кулусевски (Вернер, 62), Биссума (Бентанкур, 87), Маддисон (Ришарлисон, 62) — Джонсон, Соланке, Мур (Сарр, 62)

Предупреждения: Матета (32), Муньйос (41), Лакруа (61), Хьюз (77) — Кулусевски (37), Джонсон (52), ван де Вен (65), Ришарлисон (86)

После уверенной победы над "Вест Хэмом" от команды Анге Постекоглу снова были немалые ожидания. Они как будто только начали набирать форму и "Кристал Пэлас" точно не был рад такому сопернику на фоне собственных проблем. В этом сезоне Премьер-лиги они еще не побеждали и кто бы подумал, что победа придет сегодня.

Жан-Филипп Матета забил единственный гол в этой встрече еще в первом тайме. И если вы думаете, что "шпорам" просто не повезло, то нет. Чалоба, Гейи и компания сильно сдерживали своего соперника и не давали ничего создавать. Сами хозяева даже пощадили второй гол, который был отменен из-за офсайда.

Возможно, это станет поворотным моментом для команды Гласнера, уставшей от неудач и отсутствия побед. Это было сильно и, что самое важное, полностью заслуженно. "Тоттенхэм" без аргументов сегодня. Из-за этого «шпоры» остаются на 8-м месте, а "Кристал Пэлас" наконец выходит из зоны вылета.