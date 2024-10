АПЛ. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:1. Два удара в створ от хозяев оказались роковыми

Английская Премьер-лига, девятый тур

"Лондон Стедиум"

Главный арбитр: Дэвид Кут

Со старта МЮ очень давил. На третьей минуте уже была опасность. Та, которая могла привести к голу. Фернандеш нашел Гарначо в чужой штрафной, а удар аргентинца попал в перекладину. Впоследствии португалец еще раз отдал под удар Алехандро, но в этот раз он в плоскость не угодил.

На 13-й и 14-й минуте гости создали еще по моменту. Сначала удар Хойлунна полетел в голкипера, а Фернандеш пробил выше ворот. А в середине тайма Далот просто простил хозяев. Он был перед воротами, где не было Фабянского, но не попал в створ. Впоследствии еще с углового Эриксен чуть не закрутил в ворота, но мяч от голкипера попал в перекладину. А под конец тайма датчанин подал точно на голову Каземиро – здесь в игру снова вступил Фабянский.

