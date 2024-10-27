АПЛ. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:1. Два удара в створ от хозяев оказались роковыми

Английская Премьер-лига, девятый тур

"Лондон Стедиум"

Главный арбитр: Дэвид Кут

Со старта МЮ очень давил. На третьей минуте уже была опасность. Та, которая могла привести к голу. Фернандеш нашел Гарначо в чужой штрафной, а удар аргентинца попал в перекладину. Впоследствии португалец еще раз отдал под удар Алехандро, но в этот раз он в плоскость не угодил.

На 13-й и 14-й минуте гости создали еще по моменту. Сначала удар Хойлунна полетел в голкипера, а Фернандеш пробил выше ворот. А в середине тайма Далот просто простил хозяев. Он был перед воротами, где не было Фабянского, но не попал в створ. Впоследствии еще с углового Эриксен чуть не закрутил в ворота, но мяч от голкипера попал в перекладину. А под конец тайма датчанин подал точно на голову Каземиро – здесь в игру снова вступил Фабянский.

Diogo Dalot won't want to see this one again ????



It's still goalless at the London Stadium, despite Man Utd having this great opportunity to go ahead#WHUMUN pic.twitter.com/PwIg3xRPpV — Premier League (@premierleague) October 27, 2024

Немало моментов, не правда ли? Показатель ожидаемых голов (xG) достиг уровня 1,48. Параллельно у "Вест Хэма" был 0,04 и ноль ударов в плоскость. Но как улучшить ситуацию, думал только один тренер.

Лопетеги в перерыве сменил сразу трех игроков. МЮ не переставал атаковать, но и забивать тоже не пробовал. Гарначо, Хойлунн били – все не то. А вот хозяева отличились первым же ударом в створ ворот.

На 74-й минуте Гарначо потерял мяч на фланге, что привело к мгновенной контратаке. Ее завершил Саммервилл, который появился именно в перерыве.

West Ham make the breakthrough!



Summerville slides in at the far post to put them ahead against Man Utd ⚒️#WHUMUN pic.twitter.com/LGYFwvUX77 — Premier League (@premierleague) October 27, 2024

Чтобы забить нужно пропустить – золотое правило МЮ. Прошло семь минут, и гости сравняли счет. Вторая волна атаки после неудачного углового все-таки заставила хозяев проиграть верховую борьбу. Каземиро, который сегодня выдал едва ли не лучший матч сезона, пробил мимо стены, которая стояла в воротах "Вест Хэма".

Но… К концу основного времени Де Лигт в собственной штрафной дал по ноге еще одному свежему футболисту – Ингзу. После просмотра VAR арбитры назначили пенальти. Пусть и Онана угадал траекторию полета мяча, но Боуэн пробил точно в угол. Второй удар в створ – два гола.

Изменится ли текущий МЮ к лучшему? Вопрос риторический с желанием ответить в отрицательном стиле. Выйдет ли из кризиса “Вест Хэм”? Здесь уже можно думать четче, ведь Лопетеги показал сегодня, как он умеет реагировать на полный провал на поле. После перерыва его подопечные набили ожидаемых голов на показатель 2,94. Сравните с 0,04 в первом тайме. Неплохой шаг вперед против фаворита встречи, не так ли? И, более того, реализовал эти показатели "на бумаге" в результат. Вот что главное.

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Саммервилл 74, Боуэн 90+2 (пен.) – Каземиро 81

"Вест Хэм": Фабянский – Уан-Биссака, Мавропанос (Тодибо 46), Килман, Эмерсон – Альварес, Родригес (Крессвелл 90+4) – Боуэн, Пакета (Соучек 46), Солер (Саммервилл 46) – Антонио (Ингс 71)

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Де Лигт, Л. Мартинес, Мазрауи (Линделоф 84) – Эриксен (Зирке 79), Каземиро – Рашфорд (Диалло 59), Фернандеш, Гарначо – Гойлунн

Предупреждения: Пакета 25, Мавропанос 30, Саммервилл 74, Эмерсон 90+5, Крессвелл 90+6 – Де Лигт 59